На шоссе Энтузиастов в Москве произошло столкновение двух автомобилей
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В результате столкновения двух машин на шоссе Энтузиастов в Москве затруднено движение в сторону области, сообщили в дептрансе Москвы.
В Telegram-канале столичного дептранса сообщили, что на шоссе Энтузиастов в районе дома 64 столкнулись два автомобиля. Отмечается, что движение в сторону области затруднено на 1,2 км.
Уточняется, что на месте находятся оперативные службы города.
Ранее сообщалось, что в аварии с участием автобуса на юго-востоке Москвы пострадали 14 человек, из них пятеро – дети.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет