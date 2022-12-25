 

На шоссе Энтузиастов в Москве произошло столкновение двух автомобилей

25.12.2022, 11:48, Новости дня
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В результате столкновения двух машин на шоссе Энтузиастов в Москве затруднено движение в сторону области, сообщили в дептрансе Москвы.

В Telegram-канале столичного дептранса сообщили, что на шоссе Энтузиастов в районе дома 64 столкнулись два автомобиля. Отмечается, что движение в сторону области затруднено на 1,2 км.

Уточняется, что на месте находятся оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что в аварии с участием автобуса на юго-востоке Москвы пострадали 14 человек, из них пятеро – дети.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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