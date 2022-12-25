 

“Что с вами?”: нахлобучившую парик любовницу Виторгана лечат от страшной заразы

25.12.2022, 11:12, Разное
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Далеко не первый месяц звездная блондинка пугает поклонников жуткими публикациями. Ее черно-белые снимки, загадочные фразы, преисполненные упаднических настроений, всерьез взволновали россиян. Максим Виторган получил целую гору сообщений с просьбами рассказать, что случилось с Нино Нинидзе.

В итоге артист заявил, что не расстался со своей любовницей, но причины ее большого горя не пояснил. Тогда фанаты решили, что актриса предалась страшной заразе человеческого общества — унынию. И звезду решили лечить.

Пессимизм в личных блогах Нино Нинидзе действительно зашкаливает. Многие уверены, что к унынию горемыки причастен Максим Виторган.

“Что с вами? Все посты грустны!”, “Ты талантливая, красотка, но самооценка ниже плинтуса, уходи от Виторгана, это не твое. В твоих глазах нет радости, это не любовь, а зависимость”, — пишут звезде в комментариях, жирно намекая на лекарство от тоски.

Знаменитость выглядит изможденной, внутренний настрой отражается на ее внешности. Лицо на снимках кажется землистым, тело — тощим, а недавно любовница Максима Виторгана и вовсе нахлобучила на голову парик. Теперь народ гадает, неужели у Нино Нинидзе появилась серьезная болезнь?


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