Личное: “Понятно, что ошибки и баги, но какие?”

Письмо для самостоятельного разбора.

dmitriy_fed3

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Благодарю за предыдущий разбор. https://evo-lutio.livejournal.com/1448389.html

Напишу, как мне кажется, про поиск возможностей.

В плане имиджа, при нормальном телосложении, лишнего веса около 10 кг. Те диеты, которые соблюдал, приводили, в первую очередь, к уменьшению работоспособности, что неприемлемо . Поэтому остановился на дробном, максимально разнообразном питании, с целью уменьшения чувства голода. В плане одежды, сделал подборку фото со всеми доступными вариантами, после чего отобрал сочетании с наименьшими конфликтами. То есть, часть противоречий вижу, но как могло бы быть хорошо, к какому образу стремится — нет. Для поддержания нормальной осанки, и чтобы переключить внимание, снова стал снова посещать занятия по танго.

Для улучшения работоспособности ходил в тренажерный зал, но за четыре года, прогресса, по количеству подходов и массе снарядов, достичь не удалось. При попытках форсировать «выключает». В итоге, остались только утренние пробежки и, в теплое время года, одиночные сплавы по рекам области.

По работе возможностей не вижу, так как по моей инженерной специальности в родном городе есть только одна организация, а переезд невозможен. Зарплата среднерыночная.

В плане друзей и общения, в компаниях, в начале, есть любопытство, но через 2-3 часа слышу лишь «речь политика», то есть словосочетания и предложения понятны, а речь, в целом, нет. Бьюсь с этим всё жизнь, но прогресса ни грамма.

Параллельно с событиями предыдущем письмом была следующая история:

Познакомился с Н., через общего знакомого, в её городе, более 10 лет назад, влюбился сразу, но на следующий день, после знакомства, ей надо было ехать на помолвку в Москву. Поездка проходила в ночном автобусе. Позже, немного переписывалась в социальных сетях. Однажды, увидел в новостной ленте, что она в соседнем областном центре, и предложил провести экскурсию по своему городу.

Стали встречаться в разных городах. Очень рано пришлось подумать о раскладе, он виделся таким: у неё хорошая должность в столице, солидно выглядевший муж, двое очаровательных детей — у меня же, все перечисленное, выше по тексту. Чтобы уменьшить потери от расставания при взаимной влюбленности, попытался: прекратить переписку («никто никого, просто, то одно, то другое»), намекнуть, а потом сказать почти прямым текстом: «не потяну ситуацию», свести все к классным выходным — с ней “просто хороший вечер” не получается, заблокировать – «разблокируй, писать не буду». Субъективно, любые её действие ей идут на пользу, любые моё — мне во вред.

За этот календарный год было лишь два диалога в «романтическом» контексте.

По требованию организатора, в тур. мероприятия можно завялятся только парами. Так познакомился с НТ. Моей целью был умеренный взаимный интерес, без явных маркеров. Походный мероприятий за сезон был всего три. На первых двух так и было, но перед третьем совместном мероприятии НТ. эту линии перебивает – присылает мне жутко пошлый видеоролик. Ничего лучше, чем поинтересоваться, к чему вот это вот, не придумал. На маршруте был следующий диалог:

-Расскажи про свою первую любовь?

-Не,

-Я вот, могу рассказать. … Сильно влюбилась в одного парня… Впервые поцеловалась…Потом он куда-то уехал («Могу на долго пропасть»)… Когда он вновь появился пришла к нему в гости, но не дала… Как же он от этого злился!!! Говорил… Потом он ещё долго встречался с моей подругой.

-Расскажи о своей.

…

Чуть позже предоставила повод для такого примера:

-К примеру, был у меня такой случай, когда жил в коммуналке, но был в отъезде, в соседней комнате у пары был очень серьезный скандал. Жительницы из других комнат предлагали девушке съехать, на что она отвечала, что «У меня большая страсть и крутой мужик, а вы мне завидуете». В общем, они решили, что на вмешательство в такой ситуации имеют право только её родственники.

-Как всё запущенно. Нет. Не имеют. Это её свободная воля.

Вариантов продолжить с ней общение у меня нет, и чтобы свести общение к приятельскому, попробовал так:

-Мы почти весь сезон вместе, а ты ничего о своих социально значимых темах не говоришь. Мне. Хотя у тебя много друзей, и они все в курсе.

-Да, я прошу своих друзей не говорить никому, о моей семье и месте работы.

Не получилось.

В другом диалоге понятно, что что-то не так, но, не понятно, что именно.

После публикации одного моего обзора на туристическое снаряжение пишет К.( с ней общался в студенчестве, сейчас она живет в столице):

-Я б с тобой сходила. Привет.

-О таком и мечтать сложно. Ты в сейчас в городе?

-Раз в месяц бываю.

-Сходим в кафе или погуляем. В Городе много обновили за лето.

Пауза на несколько дней.

-Не интересного флирта, как могут наши обеспечить некоторые из наших общих знакомых, не точенной фигуры в наличии нет. Только обычные, для нашего родного города, темы.

-Имярек, ну интересны мне походные темы. Буду, напишу, попьем кофе.

-Было бы классно.

-Любопытно, у тебя, наверное, молодой человек есть. Он тебя, разве, так свободно отпустит?

-Я уже 10 лет замужем.

-Обычно на страницах по этому поводу много фотографий

-Фоточки х… Все в курсе.

-Неожиданно. Из нашей …. компании, вроде, только ты и я остались.

Пауза на несколько дней.

-Кратко рассказываю про походные темы, которые, могли бы быть для неё актуальны.

-Имярек, ты классный.

-Был в тебя влюблен, но косячил.

Понятно, что, и ошибки, и баги — но какие именно не вижу.

Спасибо за блог, ТГ и то, что вы даете надежду, действовать лучше.