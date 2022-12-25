Мнение: О самой опасной разрухе в России… Процесс пошёл?

Российский президент Владимир #Путин совсем не просто так активизировался в медийном пространстве под конец года в связи с темой специальной военной операции, им же инициированной 24 февраля. Похоже, он шестым чувством всё же уловил то, о чём стесняются докладывать верные помощники: разруха уже приближается. Даже несмотря на то, что #экономика России всё ещё «прекрасно держится». Ещё не пусты холодильники, ещё не обезумели #цены, ещё «телевизор» всё превозмогает. Но…

Но уже пошла разруха самая опасная.

В головах.

И её не скроешь отлакированными отчётами придворных социологов. Ощущение «тупика», безразличие и апатия охватывают мало-помалу российский социум. Как в столицах, вечно вольнодумствующих, так и в тёмных глубинах нашего «хартленда».

Подоспела свежая социология от иноагента «Левада». Многие источники говорят, что «закрытые опросы ФСО» — практически то же самое, только чуть хуже в смысле смещения в сторону пессимизма: клиента охране всегда выгодно слегка кошмарить. Так вот, для начала, ответ на главный вопрос, которому уже лет 60 с плюсом, хотят ли русские войны?

Устойчивые 50% — за мир. Даже несмотря на то, что «мобилизационный шок», обусловивший всплеск пацифизма, уже остался в прошлом. Удельный вес «ястребов» заметно снизился по сравнению с началом осени, впрочем, в этой когорте мнение постепенно радикализуется за счёт сокращения любителей «да, но…».

Параллельно — вот парадокс! — немного слабеет решительная поддержка Вооружённых сил РФ в зоне спецоперации. Да и в целом её уровень упал до минимума с февраля, когда общество оказалось не готовым к стремительному переходу от угрожающей риторики к прямым боевым действиям.

И это именно поддержка «своих» в СВО, а не самой СВО как таковой. Тут, видимо, срабатывают глубинные психологические механизмы, когда в конфликтной ситуации стая, общество, социум — инстинктивно сплачивается и консолидируется вокруг «своих» и против «чужих». Оставляя вопросы правоты или справедливости на потом.

Однако, и здесь уже начинает проявляться разлом. Больше всего поддерживают ВС РФ те, кто в силу возраста имеют наименьший риск быть мобилизованными.

И ещё нужно понимать, что «скорее да» — это немного конформистский ответ, когда явно заявлять о несогласии не хочется или боязно, а твёрдо согласиться означало бы пойти против своих убеждений. Опять же, в исходнике опроса видно, что «определённо да» говорят люди телевизора, среди которых больше представителей старшего поколения. И это мнение, вероятно, можно считать во многом навязанным пропагандой, манипулятивным, искусственным.

Ещё один интересный опрос, точнее, уже несколько волн опросов, представила молодая и не связанная с иностранным финансированием исследовательская группа Russian Field. Там показательно не только то, что количество «пацифистов» и «милитаристов» практически сравнялось за 10 месяцев…

…но и то, что можно назвать усиливающейся «разрухой в головах».

Треть людей из числа «пацифистов» сейчас вообще не представляют, как на данном этапе можно заключить хоть какой-то мирный договор с Украиной. Четверть прямо или косвенно (через определение «любые») готовы принять украинские условия, включая возврат к границам 1991 года и выплату репараций. Остальные в той или иной форме за сохранение полностью или частично территориальных «приобретений» России с 2014 года и по настоящее время. Хотя бы за #Крымнаш.

На контрасте — вот так выглядит возможный мир с точки зрения «милитаристов»:

И совместить это в более-менее однородную позицию, похоже, не под силу никому. Что представляет собой разновидность «тупика» для власти: куда ни ступи — значительная часть электората будет очень сильно недовольна. Потому и там, «наверху», есть тоже все признаки разрухи в головах, когда часть правящего истеблишмента за продолжение военного решения, а часть — за поиск мирного и компромиссного «пока не поздно». Сложно представить нечто подобное не только в Ставке времён Великой Отечественной, но даже и в Политбюро начала 1980-х, когда шла Афганская война.

В последнем случае «разруха» началась уже при Михаиле Горбачеве, когда уступка за уступкой дело пришло к закономерному финалу. Такому, который ни Леодин Брежнев, ни Юрий Андропов, ни даже Константин Черненко и вообразить не могли. Словом, Владимир Путин сейчас на всю катушку задействует личный авторитет для поддержки спецоперации неспроста. Но не слишком ли он «запоздал»?

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