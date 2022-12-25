Вильфанд: Оттепель вернется в Московский регион в среду

Потепление до плюс 2 градусов днем прогнозируется в Москве 28 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, до вторника погода будет холодной, а со среды опять начнется оттепель с температурой минус 3 – плюс 2 градуса, передает ТАСС.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что облачно с прояснениями, сильная гололедица и до минус 7 градусов ожидаются в Москве в воскресенье.

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