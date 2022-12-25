 

Вильфанд: Оттепель вернется в Московский регион в среду

25.12.2022, 10:25, Новости дня
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Потепление до плюс 2 градусов днем прогнозируется в Москве 28 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, до вторника погода будет холодной, а со среды опять начнется оттепель с температурой минус 3 – плюс 2 градуса, передает ТАСС.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что облачно с прояснениями, сильная гололедица и до минус 7 градусов ожидаются в Москве в воскресенье.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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