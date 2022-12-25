 

В Украине возрождают полк «Азов»

25.12.2022, 10:25, Новости дня
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На Украине возрождают разгромленный в Мариуполе полк «Азов» (признан террористическим и запрещен в России), формируют уже третий батальон, сообщили СМИ.

На сегодняшний день сформированы два батальона, идет формирование третьего. В составе полка есть бойцы, находившиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Набор идет официально с рекламой на центральных каналах Украины, передает Lenta.Ru со ссылкой на «Военное обозрение».

«Мы ждем мотивированных добровольцев, желающих защищать Украину в рядах профессионального подразделения», – сообщил представитель полка.

Отмечается, что в настоящее время в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеются подразделения под названием «Азов», сформированные из добровольцев и относящиеся к территориальной обороне, не имея никакого отношения к основному составу полка. Таким образом, на данный момент имеются два «Азова», один из которых – в составе украинской армии, второй – в составе Нацгвардии.

Ранее сообщалось, что в результате боевых действий российскими войсками был ликвидирован подполковник Игорь Безоглюк, занимавший должность замкомандира нацистского полка «Азов» по боевой и специальной подготовке.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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