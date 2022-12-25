Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины

Воздушная тревога объявлена утром в воскресенье во всех регионах Украины, следует из данных официального ресурса для оповещения населения.

Как следует из данных системы, первые сигналы прозвучали в 09.23 (10.23 мск) в Киеве и Киевской области, а к 09.26 (10.26 мск) в «красной зоне» оказалась вся территория страны, передает ТАСС.

Напомним, в субботу в украинской столице и в Киевской области объявили воздушную тревогу.

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