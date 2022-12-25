Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Воздушная тревога объявлена утром в воскресенье во всех регионах Украины, следует из данных официального ресурса для оповещения населения.
Как следует из данных системы, первые сигналы прозвучали в 09.23 (10.23 мск) в Киеве и Киевской области, а к 09.26 (10.26 мск) в «красной зоне» оказалась вся территория страны, передает ТАСС.
Напомним, в субботу в украинской столице и в Киевской области объявили воздушную тревогу.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет