Дуэйн Джонсон позволил дочерям сделать ему праздничный макияж: что из этого вышло

Мускулистый Дуэйн Джонсон, к которому еще во временя его карьеры рестлера прилепилось прозвище Скала, только с виду кажется грозным. Но рядом со своими маленькими дочерями, 7-летней Жасмин и 4-летней Тианой, превращается в обычного папу, который готов потворствовать любым их капризам. Накануне католического Рождества звездный отец поделился забавным видео, на котором девочки преображают его к Рождеству. Образ, который ему пришлось примерить, оказался неожиданным.

Воу! Тебе обязательно так сильно нажимать? — спрашивает Дуэйн у дочери, когда та растирает на его щеках румяна.

На Джонсоне уже цветной парик Харви Квин, тиара принцессы и розовые тени — девочки не пожалели для папы ничего. За кадром еле сдерживает смех супруга Дуэйна Лорен Хошиан.

Я выгляжу круто? Обещайте мне, что буду выглядеть круто, — неоднократно просит актер у своих дочерей после нанесения макияжа.

И тогда в ход идет завершающая часть образа — розовая пачка. Но, к ужасу малышек, она даже не налезает папе на ногу. Даже более того — пачка настолько Джонсону мала, что из нее не выходит даже воротник. Тогда девочки решают оставить ее на голове папы в качестве парика.

Первое утро дома с моими торнадо. И в 8 утра они настояли на том,чтобы сделать “Дванту Клауса перед Рождеством”. Я еще не видел себя в зеркале, но если я выгляжу так же круто, как и сейчас, то это уже победа, — подписал ролик Скала.