 

Звезда сериала “Маргоша” Мария Берсенева стала дважды мамой

25.12.2022, 10:10, Разное
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41-летняя Мария Берсенева, полюбившая зрителю после сериал “Маргоша”, поделилась радостной новостью — 22 декабря она стала мамой второй раз. Дочку весом 3358 грамм и ростом 56 сантиметров актриса родила в в московской клинике имени Кулакова. А спустя два дня опубликовала в соцсетях первый снимок малышки — крошечные ножки в руках мамы и папы. Снимок, которому предшествовало изображение бирки с ключевыми параметрами новорожденной, Мария трогательно подписала так:

 22.12.2022. Добро пожаловать домой, доченька!!!

 В комментариях тут посыпались сотни поздравлений, в том числе и от звездных коллег:

Машуля, с рождением доченьки. Обнимаю вас, девочки, — написала Мирослава Карпович. 

Машуля, какое счастье! Поздравляю! — отметилась Екатерина Волкова.

Поздравляю, дорогая! — добавила Дарья Повереннова. 

Отметим, что свое интересное положение Мария Берсенева скрывала до последнего, а рассекретилась только конце ноября, опубликовав нежную “беременную” фотосессию в День матери.

Счастье не может быть громким. Оно тихое. Уютное. Родное… Но поскольку я уже на финишной прямой, пришло время поделиться. Принимаю поздравления вдвойне, — написала Берсенева.

Малышка стала вторым ребенком кинодивы. Кроме нее у Марии есть уже взрослый сын от первого брака, с бизнесменом Гурамом Кофенлу — Никите недавно исполнилось 20.  Отцом новорожденной дочери Берсеневой является ее третий супруг, его актриса скрывает от публики.


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