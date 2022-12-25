Скандалы: Милонов – Стрелков породил общество лжепатриотов, критикуя спецоперацию на Украине

«Повсеместные критические замечания экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) рассчитаны лишь на диванных аналитиков из соцсетей»

Таким мнением поделился депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов. Ранее в соцсети YouTube вышло интервью с Игорем Стрелковым, в котором он негативно отозвался как о проведении спецоперации, так и о тактике и работе ЧВК «Вагнер» в Донбассе.

По словам военного пенсионера, применение боевых частей «музыкантов» можно считать неэффективным. Он также не поддержал отправку российских инструкторов, деятельность которых тоже связывают с «Оркестром», в ЦАР, Мали и другие африканские государства. Стрелков не видит необходимость в развитии присутствия РФ в других странах, хоть это и делает нашу страну великой державой.

По мнению Виталия Милонова, Игорь Гиркин стал жертвой собственного тщеславия и гордыни. Бывший министр обороны ДНР уверен лишь в своей правоте, при этом аргументировать изложенные доводы он не может, считает депутат.

«Если человек считает себя экспертом, значит он должен помогать, высказывать свои предложения. А идеи, которыми пестрят каждые публикации Стрелкова, они бесполезны. Это красование перед публикой, где он выставляет себя, как суперзнатока. Игорь Иванович считает, его должны были сделать маршалом, дать большую фуражку и позволить возглавить спецоперацию, но судя по его последнему военному опыту с отступлением из Славянска, конечно, вряд ли ему кто-то это поручит», — заявил парламентарий.

Как считает Милонов, своими критическими комментариями Стрелкову удалось создать общество из сомнительных патриотов и аналитиков, которые лишь вредят государству. Депутат полагает, что его аналитика и замечания направлены исключительно на диванных экспертов, на некую «низшую аудиторию» вечно недовольных людей.

«Я нахожусь на фронте достаточно долгое время, безвылазно, и могу сказать, что те люди, которые здесь сражаются, к нему относятся не так, как его почитатели из «Одноклассников» и «ВКонтакте». Стрелкова сбивают с толку все эти воздыхающие бабушки и юноши, которые в армии не служили и в зону СВО не ездили», — подытожил политик.

Вопреки заявлениям Стрелкова в СМИ регулярно появляются сообщения о продвижении бойцов ЧВК «Вагнер», которые продолжают «перемалывать» украинскую армию под Бахмутом. До этого «музыканты» проявили героизм при освобождении Попасной, Углегорской ТЭС, Клинового и других населенных пунктов.

Кирилл Куликов