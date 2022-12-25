СБУ вызовет на беседу детей, которые напишут письма Деду Морозу вместо Санта-Клауса

Служба безопасности Украины будет следить за тем, чтобы украинские дети писали новогодние письма Санта-Клаусу, а не Деду Морозу, заявил глава службы Василий Малюк.

Ребятишек, которые нарушат это требование, вызовут для проведения разъяснительной беседы.

По словам руководителя спецслужбы, дети, которые «верят в главного волшебника оккупантов» вместо Санта-Клауса, представляют угрозу национальной безопасности Украины. Все письма, якобы адресованные Деду Морозу, читают агенты ФСБ, уверен он. Для того, чтобы не допустить попадания в их руки секретной информации о состоянии дел на Украине, все подобные письма будет проверять Главное управление цензуры СБУ.

Письма, адресованные российскому зимнему волшебнику, будут сразу уничтожаться, а их авторы – вызываться на разъяснительную беседу. Также глава СБУ указал, что ближайшие родственники таких детей могут быть мобилизованы в Вооружённые силы Украины.

– Мы давно сделали свой культурный и цивилизационный выбор. Наше Рождество – 26 декабря, наш зимний волшебник – Санта-Клаус. И точка. В этом заключается наша свобода совести и выбора. А те так называемые ребятишки, которые продолжат писать письма москальскому Деду Морозу, тайно помогают нашему противнику. Мы будем принимать в их отношении самые жёсткие меры, – заявил Малюк.

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