 

СЦКК: Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку, выпустив 11 снарядов

25.12.2022, 9:25, Новости дня
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Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку в ДНР, выпустив 11 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По сообщению представительства, после 06.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: 08.30 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 08.35 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 08.38 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров, передает РИА «Новости».

Ранее мэр Горловки Иван Приходько при обстреле гостиницы в Донецке получил контузию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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