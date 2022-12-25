СЦКК: Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку, выпустив 11 снарядов

Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку в ДНР, выпустив 11 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По сообщению представительства, после 06.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: 08.30 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 08.35 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 08.38 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров, передает РИА «Новости».

Ранее мэр Горловки Иван Приходько при обстреле гостиницы в Донецке получил контузию.

—