Володин: В Думе готовят проект о повышении ставки налогообложения для уехавших россиян

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект об отмене преференций и повышении ставки налогообложения для россиян, покинувших страну в том числе после начала специальной военной операции, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно, что неправильно. Володин добавил, что правильным было бы отменить преференции для покинувших Российскую Федерацию и ввести для них повышенную ставку налогообложения, в Госдуме работают над соответствующими изменениями в законодательство, передает ТАСС.

По мнению спикера Думы, уехавшие россияне должны понимать, что большая часть российского общества «не поддерживает их поступок – считает, что они предали свою страну, родных и близких».

Напомним, глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что идея облагать НДФЛ зарплаты уехавших за границу россиян, которые получают выплаты из России, справедлива.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как либеральные иммигранты из РФ довели до бешенства прибалтийских националистов.

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