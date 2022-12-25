Опрос: Большинство граждан Германии против поставок немецких боевых танков Украине

Большинство граждан Германии выступает против поставок Киеву немецких боевых танков «Леопард-2», свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov («Ю-гав») по заказу агентства dpa.

По данным исследования, против поставок «Леопардов» высказались 45% респондентов, только 33% были «за». Еще 22% участников опроса отказались ответить, передает ТАСС.

50% респондентов из числа немцев, поддерживающих «зеленых», высказались за поставки танков Украине, только 25% были против. Большинство избирателей других партий выступает против поставок.

Опрос проводился с 16 по 21 декабря. В нем участвовали 2 075 граждан Германии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не планирует передавать Украине танки, чтобы избежать эскалации противостояния с Россией.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев якобы не смог убедить Берлин передать Украине танки, но продолжает «работать над этим».

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