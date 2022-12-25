 

Как рассказать ребенку правду про Деда Мороза: рекомендации психолога

25.12.2022, 8:30, Разное
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Примерно в шесть-восемь лет ребенок начинает узнавать правду про Деда Мороза самостоятельно, ведь тогда он начинает мыслить логически и познавать мир, который его окружает. Дитя начинает задаваться вопросом: как зимний волшебник успевает всего за несколько часов облететь все дома и раздать подарки каждому ребенку?

Объяснять все приходится взрослым, но тем стоит вести разговор аккуратно – так, чтобы не испугать ребенка. Не стоит обманывать чадо, ведь оно все равно узнает правду. Родителям стоит говорить о вымышленном Деде Морозе позитивно. Например, можно сказать ребенку, что он сам может быть тем самым чудом, которое дарит праздник окружающим.

Если родитель понимает, что его отпрыск еще не нуждается в этой правде, ему важно верить в чудо и с нетерпением ждать встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, разговор по душам стоит отложить. Конечно, взрослый должен сам построить сценарий правдивой беседы, ведь каждый ребенок индивидуален, а значит, и подход к ним разный.

Рассказывая ребенку правду про Деда Мороза, также не стоит забывать, что взрослые тоже верят в чудо, ждут, когда их желания исполнятся. Не нужно становиться суровым и черствым родителем и бросать суровую правду жизни в сторону неокрепшего сознания.


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