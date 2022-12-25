 

Диетолог предупредила любителей оливье об опасности

25.12.2022, 7:09, Разное
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Оливье был придуман в России еще во второй половине XIX века, и тогда мало кто задумывался о здоровой пище. Салат, который стал спустя несколько поколений ассоциироваться с Новым годом, является довольно калорийным. Он содержит продукты, которые не следует сочетать. Но почему? На этот вопрос ответила нутрициолог и диетолог Ирина Писарева.

По словам специалиста, мало считать Оливье калорийным салатом. Он вредный, потому что картофель вместе с колбасой, горохом и майонезом может привести к несварению в желудочно-кишечном тракте. Употреблять эти продукты по отдельности можно, но вместе – нельзя. На Новый год следует подавать более легкие салаты, отметила Писарева.

Для праздничного стало отлично подойдут такие салаты, которые содержат овощи и фрукты, мясо и рыбу. В канун Нового года стоит воздержаться от экспериментов на кухне и отдать предпочтение знакомым проверенным блюдам.

Ранее врач-диетолог Наталья Лазуренко рассказала россиянам, как выбрать красную рыбу к праздничному столу правильно. Специалист призвала обращать внимание на этикетки, где прописывается состав продукта. Слова эксперта приводили “Дни.ру”.


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