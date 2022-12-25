Мнение: Россия без клятвы Гиппократа



Ребенок Полина

Просмотр российского телевизора требует очень крепких нервов – ведь это пусть и искаженное, но в какой-то степени отражение российской действительности, а она по степени тяжелейшего абсурда и полного беззакония даст сегодня фору кому угодно. Вот сейчас – включил Пятый канал, там, как они любят, очередной сбор денег для лечения детей. Я тут на свою беду прислушался – меня в очередной раз перемкнуло; что они там несут? Как такое вообще возможно??

В общем, на этот раз сбор денег для 4-месячного малыша, по имени Полина Литяева. Я потом нашел эту объяву и в интернете – специально запомнил фамилию. Суть дела – у ребенка какая-то больная вена в головном мозге, аневризма может прорваться в любой момент, и это – мгновенная смерть – это всё вот так, прямым текстом говорят по телевизору. И продолжают, не моргнув глазом: поскольку спасти девочку может только немедленная операция (здесь, у нас, в России) – то операция, естественно, платная, и надо немедленно собрать 13 млн. руб. Счет, номер карты – скидывайтесь, друзья.

Ну и под сурдинку – угроза: а если, мол, не скинетесь – то всё, кранты: девочка неминуемо умрет, и ее смерть, сограждане, будет на вашей совести. Нельзя быть такими скупыми!

Я уже вообще ничего не понимаю. ЭТО КАК?? Вроде бы в случае с Полиной Литяевой всё предельно ясно: речь не о какой-то пластике или отбеливании зубов – речь об операции, необходимой для спасения жизни. Вроде бы на языке медицинских бюрократов это называется «операция по жизненно важным показаниям». В государственной клинике. Коли так – какие еще 13 миллионов?

Врачи сами же признают и то, что операция жизненно необходима, и то, что провести они ее МОГУТ. А что у нас в Конституции про это?

«Статья 19. Право на медицинскую помощь

1. Каждый имеет право на медицинскую помощь.

2. Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»

Думаю, что трактовать понятие «медицинская помощь» можно по-всякому, расширяя его или сужая, но при каком угодно понимании «спасение жизни» всяко подпадает под понятие. Получается, что врачи-то ОБЯЗАНЫ провести операцию. Заглядываем в другой основополагающий документ – Уголовный Кодекс РФ. Ищем статью – ба, вот она:

УК РФ Статья 124. Неоказание помощи больному

Пункт 2. То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью, –

наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового».

До 4 лет лишения свободы, однако! Вот что светит врачам, которые отказываются оперировать Полину. Но им ничего не будет, конечно.

Я не устаю поражаться бараньей покорностью и полным пренебрежением к праву у своих недорогих сограждан. За операцию по жизненным показаниям у ребенка госврачи не моргнув глазом требуют 13 млн. руб. – а это значит, в частности, что если отец немедленно пойдет на фронт добровольцем и оперативно там погибнет, это его дочери все равно ничем не поможет, так как за смерть дают всего 7 млн. И «люди в белых халатах» совершенно не стесняются в открытую говорить – нет, без денег оперировать не будем, пусть подыхает. И всё это без тени критики воспроизводят на федеральных каналах, беззастенчиво требуя у людей «скинуться».

В сообщении фонда, который собирает деньги, приводится «причина», почему врачи не собираются спасать ребенка – «кончились квоты». Минфин, мол, выделил мало денег на «квоты» платных операций, деньги все кончились еще в мае – ну и всё, «кто не успел – тот опоздал». Хотя, чисто по логике, закону и здравому смыслу, на операции по жизненным показаниям вообще не может быть «квот»: это должна быть так называемая «защищенная статья» бюджета. И если «не получается» – надо отменять 19-ю статью Конституции и прямо признавать, что у нас (как в Китае) бесплатной медицины просто больше нет. Так будет по крайней мере честно.

Сбор денег на операции, которые должны проводить бесплатно – это, вообще говоря, тоже уголовка. Типичное мошенничество. В этом одном примере куда ни ткнешься – везде нарушение базовых законов и полный беспредел. А над всем гордо сияет главный лозунг Путинской России – «НАДО БЫТЬ СКОТОМ» (НБС). Скотами в этой ситуации являются, как обычно, все – и врачи с их бизнесом на больных младенцах, и сотрудники «фондов», сгребающие деньги «на ремонт Провала», и телевизионщики, рекламирующие прямое беззаконие… ну и сами граждане, которым на всё накласть, «ссы в глаза – божья роса». Квоты кончились, а денег у вас нет? Ну что ж тогда – пусть ребенок умирает прямо в больнице, у нас ведь очень бедное государство. Понимать надо.

Чудесная, в общем, страна. Страна мечты. Почти как Китай – только без их трудолюбия.