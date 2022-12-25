Мнение: За всё хорошее – смерть

Конец презумпции добрых дел

То, что произошло с госпропагандой РФ в 2022 году – это не просто какие-то количественные изменения (типа исчезновения на всех федеральных каналах «развлекалова» и переход на пропаганду войны в круглосуточном режиме). Мы просто пока еще не осознаем, до какой степени пропаганда в России изменилась КАЧЕСТВЕННО. По сути, это уже пропаганда другой страны, какой-то «Империи Зла» в прямом, даже нарочитом смысле этого словосочетания. Можно даже сказать (в легком обалдении), что отечественный российский агитпроп занимается пропагандой ЗЛА в чистом виде, подаёт ЗЛО как цель и даже упивается им.

О чем я говорю? Об элементарных вещах. Все же, до «эпохи СВО», не только в нашей, но и практически во всех странах мира было принято пропагандировать граждан, опираясь на какие-то позитивные понятия и ценности, выставляя себя Добром и поборниками Добра, которое воюет со Злом.

В частности – почему СССР так упирал во всех своих агитматериалах на «мир», «мы за мир», «миру-мир» и на все прочие применения этого слова? Очевидно, дело в том, что для большинства людей «мир» – это позитивная ценность. Подражая Медведу в его прежних инкарнациях, можно сказать банальность типа «Мир лучше, чем война» – причем эта фраза будет звучать именно БАНАЛЬНО, поскольку оно как бы «само собой разумеется».

Но не так у нас! В РФ начали СВО с того, что табуировали само слово «мир», а за все лозунги с этим словом, даже в одиночных пикетах или блогах, начали неиллюзорно выписывать штрафы или тюремные сроки. Призыв к миру оказался наказуем! А вот к войне (однозначному «злу») – нет.

И так далее. На фоне ожесточенного сопротивления на Украине, в том числе и со стороны русскоязычного населения, путинский агитпроп отказался от «братской» риторики. Россиян и украинцев никто уже не называет «братскими народами», само это представление осмеивается. А ведь «освобождение братьев» – это тоже могло бы быть позитивной идеей для пропаганды! Но нет.

Могло бы быть шкурное, жлобское, но по крайней мере понятное обоснование войны с Украиной – «мы идем захватывать украинские территории». Скажем, в гитлеровской пропаганде 30х-40х годов существовал целый термин для этого – «лебенсраум», «жизненное пространство». Армии и бюргерам гитлеровский агитпроп объяснял, что они идут сражаться за «новые земли», которых Германии так не хватает… Однако и идея «лебенсраума» также почти никак не освещается в российской пропаганде.

Наконец, можно вспомнить нечто совсем близкое – СССР. У совка была вполне универсальная позитивная (с его точки зрения) идея, оправдывающая любые войны с любой страной. Она заключалась в утверждении, что Советы несут любым своим врагам «самое совершенное в мире государственное устройство – государство рабочих и крестьян». Другими словами – несут окружающим варварам неминуемое Счастье, всю ценность которого враг до поры может и не осознавать (но это пустяки, «не хочешь – заставим»). Однако в РФ агитпроп даже не пытается как-то педалировать «советскую» идею как бы некоего превосходства устройства самой РФ в сравнении с другими – прежде всего потому, что даже самые упертые путинские «государственники» в такую ересь не поверят и даже могут начать возмущаться – «Это у нас-то в РФ самый справедливый строй?!»

Строго говоря, в России для «быдла» за 10 месяцев агитпроп так и не сумел породить хоть какие-то позитивные идеи военного конфликта с Украиной. Не битва за лебенсраум, не освобождение братьев, не – тем более – самый лучший строй…

И, сколь бы чудовищным это не казалось, вся пропаганда «за СВО» строится в РФ как «пропаганда зла». Слушателям и зрителям предлагается упиваться сообщениями о том, сколько людей на Украине убила российская армия, сколько городов разрушила при штурмах, насколько сумела уничтожить у мирных жителей гражданскую инфраструктуру. В качестве «успехов спецоперации» россиянам предлагается гордиться тем, сколько жителей Украины голодают, сколько стали калеками, сколько замерзают, сколько убежало из страны на чужбину. То есть – гордиться, что армия России делает с Украиной то, за что раньше людей везде (в том числе и в РФ!) было принято жалеть…

Это и есть то, что я называю «пропагандировать зло». Ратовать за мир (за хорошее) россиянину запрещено, а вот упиваться подлостями, убийствами и гадостями – наоборот, разрешается и даже поощряется.

Это – буквально переворот в сознании россиян, который производят на наших глазах с каким-то беспримерным, завидным упорством. «За все хорошее – смерть» – так называлась небольшая повесть, вышедшая еще в совке, за авторством одного из лучших русскоязычных авторов Максуда Ибрагимбекова. Повесть была о постижении германского нацизма.

Россиян приучают реагировать именно так (и считать это единственно нормальным): за хорошее – смерть, а за зло – поощрение. Абсолютно перевернутая шкала различения добра и зла. Не устаю поражаться. И что самое удивительное – это прекрасно приживается. Народ, что называется, хавает – и просит добавки.