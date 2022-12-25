Die Welt – «из огня да в полымя» — отказавшись от российского сырья, Германия рискует попасть в новую зависимость

Германия хочет добиться сырьевой независимости от России, но при этом рискует попасть в новую, ведь на всех континентах энергия используется как инструмент политического давления, пишет Die Welt. Ярким примером тому служит Катар, с которым Берлин заключил контракт на поставку СПГ с 2026 года. После коррупционного скандала в Европарламенте и попытки ввести в Брюсселе запрет на лоббирование интересов ближневосточной страны, шейхи открыто пригрозили Европе перекрыть ей газовый кран, рассказывает немецкое издание.



AP

Из-за морозов перед Рождеством запасы в газовых хранилищах Германии резко сократились, пишет Die Welt. Чтобы пережить зиму, немцы должны снизить уровень потребления голубого топлива на 20%, предостерегает Федеральное сетевое агентство. Но непонятно ещё и то, каким образом Берлин собирается добиться энергетической независимости в 2023 году, отказавшись при этом от российского сырья, «ведь на всех континентах энергия используется как инструмент политического давления», отмечает немецкое издание.

Самой большой властью нынешний кризис наделил страны Персидского залива. Саудовская Аравия, к примеру, — самый крупный поставщик чёрного золота, а Катар — сжиженного природного газа (СПГ). В этом году европейские политики много раз приезжали в регион, чтобы заключить новые контракты. Но ЕС только попадёт «из огня да в полымя», то есть из одной зависимости в другую, предостерегает Die Welt.

Германии удалось заключить договор о ежегодных поставках в страну 2 миллионов тонн СПГ из Катара, которые должны начаться в 2026 году. Засчёт этого объёма немцы смогут покрыть 3% своей потребности в голубом топливе. Но после этого в Европарламенте случился коррупционный скандал. Власти ближневосточной страны уличили в подкупе брюссельских политиков в обмен на политические преференции. В рамках расследования было предложено на время закрыть двери Европарламента для лоббистов из Катара. И тут же эмират «в дурной манере» показал, что осознаёт, какой властью он обладает. Шейхи заявили, что запрет на лоббирование их интересов носит дискриминационный характер и может негативно повлиять на двусторонние отношения, а также вопрос поставок газа. «Получается, что небольшой эмират открыто пригрозил Европе перекрыть ей газовый кран», — констатирует Die Welt. Так что теперь Берлин дважды подумает, прежде чем делать заявления или принимать решения, которые могут разозлить Катар.

В то время как немецкое правительство видело в РФ надёжного поставщика энергии, оно уделяло мало внимания бывшим советским республикам: Казахстану, Туркменистану и Азербайджану. Но после начала боевых действий на Украине пришло время переосмыслить карту Центральной Азии. Казахстан — это богатая сырьём страна. Её президент Касым-Жомарт Токаев дистанцировался от действий Кремля на Украине, чтобы не попасть под санкции, но в то же время продолжил поддерживать традиционно тесные отношения с Москвой.

В долговременной же перспективе Казахстан может во многом заменить Россию, поясняет издание. Нефть и газ, а в будущем и зелёный водород, а также уран и редкоземельные элементы — Брюссель и Берлин уже заключили с Астаной соглашения об их поставке. «Но они основывается на надежде, что в отличие от своего соседа Казахстан продолжит дальше развиваться в сторону демократии и стабильности». Большой интерес представляют и транспортные пути, пролегающие через центральноазиатское государство. Когда же будет завершён проект по созданию Транскаспийского международного транспортного маршрута, все дороги будут вести через Казахстан.

«Могут ли стать большие запасы газа в восточной части Средиземного моря альтернативой поставкам из России?» — задаётся вопросом Die Welt. «Маловероятно». Дело в том, что между Турцией и Грецией продолжаются территориальные споры за этот регион. И в ближайшее время они вряд ли смогут договориться. К тому же неизвестно, насколько добыча этих ресурсов целесообразна с экономической и экологической точек зрения. При этом боевые действия на Украине укрепили позицию Турции. Выступая в качестве посредника между Москвой и Киевом, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет с подачи главы Кремля Владимира Путина превратить свою страну в газовый хаб.

И Турция действительно годится на роль страны-транзитёра, продолжает издание. Анкара не присоединилась к санкциям против Москвы, поэтому продолжает закупать российскую неочищенную нефть в рекордных количествах, а потом очищает её и перепродаёт на мировом рынке. «Эрдоган играет в рискованную игру. Тесные экономические отношения с Россией уже привлеки внимание Брюсселя и Вашингтона. Пока что Турция извлекает выгоду от санкций против Москвы — но чем дольше она будет играть в эту игру, тем больше угроза, что она сама может стать целью для штрафных мер».

В будущем Европа хочет покончить с эпохой ископаемых источников энергии, и помочь ей в этом деле может зелёный водород, пишет Die Welt. Но для его производства нужно много солнца, а его предостаточно в Африке. Многие страны континента, в частности Египет, Намибия, Южная Африка, Кения, Мавритания и Марокко, планируют объединить усилия и вместе производить в год 500 килотонн водорода. Марокко собирается сыграть ключевую роль в этом мероприятии и стать важнейшим партнёром Европы. Приступить к экспорту планируется уже через год. В Германии, в свою очередь, думают над тем, как и в каком виде будут принимать энергию. Географическое положение у североафриканской страны очень выгодное. Через Гибралтарский пролив можно быстро добраться до Европы. К тому же у Марокко есть современный контейнерный порт, а также газопровод, который идёт по дну моря в Испанию. В частности, обдумывается вариант по его переоборудованию для поставок водорода.

На прошлогодней климатической конференции Германия объявила, что к концу 2022 года больше не будет заниматься финансированием в развивающихся странах энергетических проектов, связанных с добычей ископаемых источников энергии, напоминает издание. Но на Украине начались боевые действия, и в мае канцлер Олаф Шольц поехал в Сенегал, где объявил об углублении сотрудничества в газовой сфере. Планировалось, что уже в следующем году там начнётся производство СПГ в объёмах, которые покроют 4% годовых потребностей Германии. Однако с тех пор мало что конкретного было сделано, потому что против этой инициативы выступили «зелёные» министры экономии и внешней политики ФРГ. В Сенегале же, наверное, просто безразлично пожали плечами, ведь в покупателях дефицита нет. Недавно интерес к ресурсам страны проявили Италия, Франция и Польша.

Ещё год назад невозможно было себе представить, что Германия будет закупать нефть у Венесуэлы, а уголь — в Колумбии. Но после начала боевых действий на Украине это стало реальностью. С февраля этого года Колумбия увеличила экспорт угля в Германию в четыре раза. Поставляется сырьё в том числе из одной из шахт, где были зафиксированы нарушения прав человека и экологических норм. Президент же Венесуэлы Николас Мадуро недавно приветствовал решение США ослабить санкции против его страны и разрешить американской энергетической компании Chevron снова сотрудничать с поставщиками на местном рынке. Он заверил, что у него достаточно нефти, чтобы заменить импорт из России.

Глава Кремля Владимир Путин, наверное, с интересом отреагировал на эти слова, ведь социалистическая Венесуэла считается близким союзником России. Но в 2024 году там должны пройти выборы. И победить на них законно Мадуро сможет только в том случае, если восстановит экономику страны, в частности добьётся многомиллиардных инвестиций в пришедшую в упадок нефтяную промышленность, из-за которой практически ежедневно возникают маленькие и большие экологические катастрофы.