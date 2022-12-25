Sky News – половина населения Шанхая может заболеть ковидом уже «к концу следующей недели»

По приблизительным подсчётам, в Шанхае сейчас около 5 миллионов заболевших коронавирусом. Ожидается, что после недавнего ослабления антиковидных ограничений количество случаев будет расти в геометрической прогрессии — до миллиона случаев заражения в сутки по стране, пишет Sky News.



AP

Персонал больницы Дэцзи в Шанхае призвали готовиться к «трагической битве» с COVID-19, передаёт Sky News. Прошло две недели с момента отмены жёестких ограничений в Китае, и теперь ожидается, что волна вируса буквально накроет страну. Так, по некоторым подсчётам, половина 25-миллионного населения Шанхая может заразиться коронавирусом уже к концу следующей недели.

По официальным данным больницы, на сегодняшний день в городе около 5,43 миллионов заражённых COVID-19. В ближайшее время эта цифра может увеличиться до 12,5 миллионов человек.

«Рождество в этом году, Новый год и Новый год по лунному календарю будут очень небезопасными», — приводит слова представителя больницы Sky News. «В этой великой битве падёт весь Большой Шанхай, заразится весь персонал больницы и наши семьи. Будут заражены наши пациенты! У нас не осталось выбора, мы не сможем спастись».

Официальное количество смертей от коронавируса в Китае не велико по сравнению с другими странами — 5 241 случай за всю пандемию. Однако представители здравоохранения признали, что учитывают только смерти от пневмонии и дыхательной недостаточности, что идёт вразрез с правилами подсчёта, принятыми в других странах.

Возможно, по этой причине два дня подряд на территории Китая не было зафиксировано ни одной смерти от этой болезни, в то время как расценки в похоронных бюро подскочили вверх на фоне резко поднявшегося спроса.

Как пишет Sky News, в наступающем году Китаю предсказывают около 1 миллионов смертей от болезней, связанных с ковидом. Уровень вакцинации остаётся сравнительно низким среди людей преклонного возраста. Так, бустерную прививку сделали лишь 42% тех, кто старше 80 лет, и 57,9% взрослого населения.

Эксперты в целом не очень доверяют официальной статистике по заболевшим, так как количество тестирований резко упало после ослабления ограничений. Поэтому, по приблизительным подсчётам, число инфицированных будет увеличиваться на 1 миллионов в день, число умерших — до 5 тыс. в день. Такие данные со ссылкой на британскую фирму по обработке медицинских данных Airfinity приводит Sky News.