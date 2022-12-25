Как купить подарки всем и не разориться? Советы экономиста

“Готовь сани летом”

Чтобы не разориться на подарках к Новому году, начинайте готовиться к их покупке заранее. Сформируйте специальный фонд, куда будете перечислять средства на приобретение сюрпризов для друзей, коллег и близких. Можно использовать для этой цели отдельную банковскую карту, счет или функцию “Копилка” в личном кабинете.

Далее составьте список людей, которым хотите сделать презент. Запишите имя, фамилию, а напротив — наименование вещи. Теперь пришла пора промониторить стоимость будущих подарков. Сделать это можно несколькими способами:

● пойти в ближайший супермаркет или рынок в своем городе, чтобы понять, сколько стоит продукт;

● изучить прайсы интернет-магазинов;

● узнать оптовые цены и торговые точки, где по ним можно приобрести подарки.

Учитывайте сезонность товаров. Если вещь актуальна зимой, дешевле купить ее летом, когда спрос небольшой, а продавцы предлагают хорошие скидки.

Напротив наименований подарков запишите их стоимость. Ориентируйтесь на верхнюю планку, чтобы денег наверняка хватило. Теперь суммируйте все цифры — это и будет сумма, которую вам предстоит накопить для покупки презентов. Разделите ее, например, на 10 месяцев и каждый раз после получения зарплаты откладывайте в фонд равными частями. Тогда к Новому году у вас будет достаточно средств, чтобы порадовать близких, не разориться и отложить деньги на будущий месяц.

Как сэкономить на подарках

Итак, вы начали копить определенную сумму на новогодние подарки. Но это не означает, что всю ее нужно будет потратить. Если после шопинга останутся деньги, это будет приятный сюрприз и для вас.

Чтобы сэкономить, покупайте сюрпризы не в канун праздника, а в течение года. Обращайте внимание на скидки, спецпредложения, распродажи в магазинах онлайн и офлайн, собирайте промокоды. Если приобретете вещь по более низкой стоимости, это будет дополнительный плюс в вашу копилку.

Еще один вариант — совместные покупки по оптовым ценам. Найдите в соцсетях группы, которые этим занимаются, подпишитесь и сделайте заказ. Если не торопитесь с приобретением, можно сэкономить крупную сумму.

Не забывайте о кэшбэках, бонусах, которые банки или магазины предоставляют постоянным клиентам. Их также можно применить. Деньги, которые вернутся после покупки, перенаправьте на другие цели.

В качестве фонда можно использовать накопительный счет в банке. Проценты по нему небольшие, но выплачиваются они ежемесячно. Эта сумма будет приятным дополнением к вашим сбережениям. Главное преимущество такого инструмента — возможность вносить или снимать средства без ограничений. Если захотите приобрести вещь по акции, или появится выгодное предложение в магазине, вы сможете без труда сделать покупку.

Включайте осознанность

Дарите подарки людям, с которыми находитесь в близких отношениях или искренне хотите сделать приятное. Если у вас небольшая зарплата, не стоит “пускать пыль в глаза” или хвастаться перед коллегами, что купили презент начальнику на крупную сумму. Это некрасиво и неразумно.

Также очевидно, что при ежемесячном доходе 30-50 тыс. руб. приобретать айфон перед самим праздником — лишняя трата средств, даже если речь идет о сюрпризе для дорогого человека. Такую покупку лучше обсудить заранее, согласовать оптимальную модель и функционал.

Делайте сюрпризы пропорционально вашим доходам. Тогда необходимая для накопления сумма не будет казаться слишком большой, а подарки будут приносить приятные эмоции.

Разумное отношение к предновогоднему шопингу позволит сэкономить деньги из семейного бюджета. Начинайте готовиться к празднику заранее: тогда ни один человек из вашего окружения не останется без сюрприза, а средств на жизнь хватит до следующих финансовых поступлений.