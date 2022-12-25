Мнение: 2022. Итог (2)

Главным глобальным итогом уходящего года я бы назвал крах проекта «новой нормальности». Во всяком случае в том варианте, который реализовывался в 2020-2021 годах, использовав в качестве инструмента перехода фейковую «пандемию» коронавируса.

Почему крах? Потому что переход — фазовый процесс. Он либо завершается формированием новой фазы, либо не удаётся. Любой промежуточный результат для несостоявшегося перехода «не считается».

В чём здесь дело? В том, что для того, чтобы система перешла из одного своего состояния в другое требуется разрушить ее гомеостаз, «вбросить» в возникший «коацерватный бульон» зародыш новой системы и добиться того, чтобы она была более структурной, чем любая другая, которая неизбежно появляется в хаотизированном пространстве. Всё это требует очень серьезного расхода ресурса, и если переход не состоялся, система возвращается в исходное состояние (хотя, конечно в измененном виде, у нее появляется новая точка равновесия, так как баланс серьезно нарушен расходом ресурса, структура системы также необратимо меняется — но в любом случае это будет та же самая система с теми же базовыми противоречиями, которые и определяют ее).

Повторная попытка перехода может быть проведена только после того, как в системе снова будет накоплен достаточный ресурс, который опять сможет разрушить равновесное состояние, вывести систему в точку фазового перехода и попытаться его преодолеть. Сегодня этот ресурс исчерпан в ходе предыдущей попытки.

При этом не нужно забывать, что сам по себе фазовый переход зачастую гораздо более затратен по ресурсу (материи, энергии, информации), чем разрушение равновесного состояния системы. Из школьного курса физики известно: чтобы нагреть килограмм (литр) воды на 1 градус, требуется 4,2 кДж, чтобы нагреть его на 80 градусов от комнатной температуры в 20 градусов до температуры кипения в 100 градусов, требуется, соответственно, 336 кДж. Но уже для испарения такого же количества воды при 100 градусах вам потребуется 2300 кДж — в семь раз больше тепла. Вода не самый корректный пример в силу своей высокой теплоёмкости, но зато наглядный. Какова «теплоёмкость» социальной системы — я не знаю, и никто не знает, так как не существует внятного понятийного аппарата для таких измерений, но на интуитивном уровне можно предположить, что очень высокая, причем чем сложнее социум, тем она выше. Глобальный социум очевидно невероятно сложен, а потому просто разрушить устойчивость глобальной системы — задача крайне нетривиальная и затратная. Но перевод его в новое состояние потребует совершенно колоссального расхода ресурса.

Что, собственно, и произошло по итогам 2020-2021 годов. 2022 год подтвердил: человечество не обладает ни технологиями, ни ресурсами, способными проектно провести глобальный переход в новую фазу развития. Более того: на сегодня нет возможности провести такой переход даже на макрорегиональном и региональном уровнях. Провал перехода в Евро-Атлантической зоне, а также рассыпающийся прямо сейчас проект китайского «социального кредита» прямо показывают: эти уровни еще не достижимы для имеющихся сегодня технологий и ресурсов.

Сама идея «новой нормальности» в том проекте, который мы условно называем «проектом Шваба» неосуществима ни технологически, ни ресурсно.

Это не означает, что к ней не вернутся в будущем. Но реализовывать ее будут очевидно иначе: через создание локального анклава на суб-региональном уровне, но опять-таки, никто не может сказать, удачен ли будет этот проект или нет.

Провал перехода к «новой нормальности» и в западном, и в китайском вариантах — это ни хорошо и ни плохо. Это просто экспериментальный факт. Проблема остается прежней: мировая система капитализма продолжает существовать и генерировать один и тот же циклически повторяющийся долговой кризис, прямо вытекающий из кредитного характера капиталистической экономики.

Из этого кризиса есть два выхода в рамках существующей системы. Первый выход — традиционный: перезагрузка через тот или иной вид глобальной войны (кризис глобальный, а потому и решение должно быть того же уровня). Метод проверенный и работающий. Второй выход — расширение рынков сбыта через преодоление географической конечности земной поверхности. То есть — экстенсивное расширение человечества за пределы земной суши или самой планеты. Пока, увы, наши технологии слишком слабы для такого решения. Поэтому крах проекта «новой нормальности» в обоих его сюжетах — западном и китайском — самым серьезным образом повысил риски глобального конфликта.

Может ли украинский конфликт стать запалом для конфликта более высокого порядка? Да, может. Хотя и не обязательно именно он им станет. Это может быть какой-либо другой конфликт или сумма конфликтов, часть из которых уже идет, часть — латентна или пока не запущена.

Между прочим, определенная аналогия со Второй мировой войной здесь вполне уместна. Формально Вторая мировая война велась коалицией Англии-США-СССР против Германии-Японии, но по факту завершилась Вторая мировая сменой мирового гегемона — Великобритании на США. Вместо фунта стерлингов мировой валютой стал доллар. Что придет на смену доллару (если придет)? И если придет, то эмитент этой валюты и будет победителем в этой войне, так как новая валюта сможет перезагрузить мировую экономику на новый цикл, оставив доллару весь накопленный им долг, а владельцы долларовой системы лишатся всей своей собственности, которая и пойдет в уплату за этот долг.

Технически можно предположить, что замена доллару уже возникла — это условная цифровая валюта. Но крах криптобирж показывает, что борьба идет ожесточеннейшая, и легкой прогулки не предвидится. Слишком сильны позиции тех, кто не намерен сходить со сцены.

Что будет в 2023 году? Я думаю, что под «новой нормальностью» подведут черту и сходу начнут обсуждать новые проекты, так как умные люди знают, когда нужно фиксировать результат. Тупые — бьются головой в бетон, умные же закрывают тему и переходят к новой. В этом их отличие друг от друга. Поэтому уже в ближайшее время мы должны будем увидеть, какие именно варианты появятся взамен не сработавших.

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