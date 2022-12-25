DT – чёрный ящик и зарыть топор войны — Стэнфордский университет представил список вредных слов и выражений

Стэнфордский университет признал «вредными» несколько десятков слов и фраз, решив отказаться от их использования, передаёт The Daily Telegraph. В Стэнфорде заменили выражения, которые признаны сексистскими, обесценивающими людей с ограниченными возможностями или отражающими институциональный расизм.



АР

Стэнфордский университет, входящий в число лучших высших учебных заведений США, обозначил слова и фразы, от которых там хотят избавиться в рамках своей «инициативы по устранению вредных выражений», пишет The Daily Telegraph.

После полугода взаимодействия с «заинтересованными группами» университет, насчитывающий 131-летнюю историю, за которую из его стен вышли в том числе предприниматель Илон Маск, бывший президент Джон Кеннеди и гольфист Тайгер Вудс, представил список слов и выражений, которые хочет удалить со своих сайтов.

Так, университет намерен отказаться от использования языка «эйблизма», который «обесценивает людей с ограниченными возможностями». В частности, речь идёт о выражении «слепое исследование», которое там намеренны заменить на «замаскированное исследование». Кроме того, там полагают, что человека больше не стоит называть «лишённым музыкального слуха», потому что это обесценивает людей с ограниченными возможностями.

В Стэнфордском университете также решили прекратить использование 13 слов и фраз за «культурную апроприацию» — неправильное использование терминов, имеющих особое значение для национальных меньшинств. Например, выражение «зарыть топор войны» решено заменить на «объявить перемирие», так как оно заимствует «многовековую традицию некоторых коренных народов Северной Америки». Аналогичным образом «пау-вау» становится «собранием», а «гуру» — «экспертом», так как в буддийской и индуистской традициях последнее используется как знак уважения.

Более того, около 30 терминов признаны сексистскими, в том числе «плодотворный», которое, по мнению университета, следует заменить на «конструктивный».

Также более 30 терминов, как считают в Стэнфорде, отражают «институциональный расизм». Чёрный ящик самолёта, который «придаёт негативную коннотацию чёрному цвету», теперь станет называться «таинственным ящиком» или бортовым самописцем.

Как отмечает The Daily Telegraph, казалось бы, обычные термины и фразы были признаны агрессивными и потенциально расстраивающими. Например, «убить двух зайцев одним выстрелом» было признано выражением, которое нормализует насилие над животными, как и «стегать мёртвую лошадь».

Даже от «правила большого пальца» решено было отказаться, так как фраза ссылается на «старый британский закон, который позволял мужчинам бить своих жён палками не шире большого пальца».