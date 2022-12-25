 

CBS News – в США пришли рождественские морозы

25.12.2022, 3:06, Разное
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В 15 штатах температура опустилась ниже нуля, вдоль восточного побережья начались сезонные наводнения, а энергосети не везде справляются с резко выросшим потреблением, пишет CBS News. Плохая видимость, а также оледенение, вероятно, серьёзно повлияют на планы путешественников, говорится в репортаже.

Добрый вечер всем, с вами Мейджор Гарретт, сегодня я заменяю Нору. В преддверии рождественских выходных порядка 200 миллионов американцев получили штормовое предупреждение. Национальная метеорологическая служба оповещает жителей ряда штатов  от Вашингтона до Мэйна, а также побережья Мексиканского залива — от Техаса до Флориды о сильных заморозках. Средний запад, как и ранее, страдает сильнее прочих: об условиях плохой видимости сообщили в Миннесоте, Айове, Висконсине и Мичигане. На востоке внезапное наводнение затопило ряд населённых пунктов в нескольких штатах, в том числе в Коннектикуте, Нью-Джерси и Массачусетсе. Электричество было отключено в 1,5 миллионах домов и нежилых помещений. Всё это, разумеется, стало кошмаром для тех, кто запланировал поездку на праздники  как на авто, так и на самолёте. Команда наших репортёров расскажет подробнее о ситуации. Сотрудница CBS News Элиз Престон сейчас в Чикаго, добрый вечер!

ЭЛИЗ ПРЕСТОН, репортёр: Добрый вечер, Мейджор! Предсказание метеорологов о «циклоне-бомбе» действительно сбылось. Сейчас в Чикаго, как и во многих других городах страны, пронизывающий ветер настолько холодный, что людям рекомендуют оставаться дома. Сегодня холодные воздушные массы понизили температуру до опасных значений. В Чикаго скорость ветра составляет 50 миль в час, а охлаждение ветром  до -40 градусов по Фаренгейту — это делает бесполезными привычные меры по очистке дорог. Использование реагентов не даёт эффекта.

ПРЭНТИС БАТЛЕР, работник коммунальной службы: Поскольку температура опустилась ниже нуля, соль не даёт мгновенной реакции (со льдом. — ИноТВ).

ЭЛИЗ ПРЕСТОН: Шторм был смертоносен: по меньшей мере 12 человек погибли. Водитель в штате Миссури соскользнул с дороги в озеро. 

СПАСАТЕЛЬ: Вода замёрзла, это создаёт много проблем. 

ЭЛИЗ ПРЕСТОН: Температура в 15 штатах опустилась до отрицательных значений. В Денвере вчерашний день стал вторым самым холодным за всю историю наблюдений. Сегодня удар пришёлся на восточное побережье. В Баффало ввели запрет на передвижение на автомобиле, а прибрежные наводнения, произошедшие от Массачусетса до Нью-Йорка, заставили местных жителей перемещаться по колено в воде. 

ОЧЕВИДЕЦ: Не буду испытывать судьбу, ребята, мне пришлось развернуться и поехать в объезд! 

ЭЛИЗ ПРЕСТОН: Даже во Флориде и Техасе температура ночью может опустится до нуля. Во многих районах штата Теннеси наблюдаются веерные отключения энергии. 

ЛЕО САНЧЕЗ, местный житель: Это началось в районе 10 утра, электричество отключилось на несколько секунд, потом снова минут через десять. 

ЭЛИЗ ПРЕСТОН: Всё это напоминает техасцам о массовых перебоях в работе энергосетей, которые произошли менее двух лет назад. Дженет Шэмлиэн сейчас в Хьюстоне, давайте послушаем. 

ДЖЕНЕТ ШЭМЛИЭН, репортёр: Экстремальные морозы вынудили власти Хьюстона открыть центры обогрева в общественных зданиях по типу этого. Пока что энергосети штата справляются с возросшим потреблением в период прихода исторически холодных арктических воздушных масс.

ЭЛИЗ ПРЕСТОН: Одна семья, живущая неподалёку от Чикаго, надеется на рождественское чудо после двух лет пандемии, разрушившей планы на праздники. 

ВИНС ДЕДОНА, глава семьи: Мы хотели провести длинные рождественские выходные с нашей семьёй, но, к сожалению, застряли тут из-за погоды. Не думаю, что нам удастся уехать.

ЭЛИЗ ПРЕСТОН: В самом Чикаго люди чаще выходят на улицу, однако власти предупреждают, что холода — это не шутка. Получить обморожение можно за считаные минуты, Мэйджор. 

И правда, это не шутки! Элиз Престон, спасибо! 

Дата выхода в эфир 24 декабря 2022 года.


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