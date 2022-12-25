 

Мнение: Путина – в раисы!!

25.12.2022, 0:50, Разное
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В Татарстане под давлением Кремля депутаты вносят поправки в Конституцию Татарстана. Теперь президент республики будет называться не президент, а Раис республики. В переводе с татарского – «глава».

Вот эту инициативу татарстанских товарищей надо бы всемерно расширить и углубить, мне нравится. Надо бы ее распространить на всю РФ! Скажем, почему б и Владимиру Путину не последовать примеру татарского коллеги, да и не назвать себя «Верховный Раис Всея Руси»? Было бы очень аутентично. Да и некоторая преемственность прослеживается: как у Горбачева была своя Раиса Максимовна (ненавистная широким народным массам), так и нынешний в одиночку будет Верховный Раис… без Максимовны. Раис сам по себе.
Уж нырять в Азию – так с головой.

Источник: Размышления вольного социолога


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