Мнение: Зачем Украине Patriot?

Мир продолжает обсуждать визит Зеленского в США и решение Байдена поставить Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot.

РИА Новости написали, что Байден хочет обмануть Зеленского, мол, «США поставят Украине устаревшую версию зенитного ракетного комплекса Patriot, не способную сбивать современные ракеты».

Даже президент России Владимир Путин высказался, заявив, что «Patriot – это достаточно старая система, она не работает так, как скажем, наша С-300…»

А еще Путин сказал: «…. те, кто нам противостоит, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно. Мы просто будем иметь это в виду, и противоядие всегда найдётся. Так что те, кто это делает, делают это зря: это просто затягивание конфликта, вот и всё».



отсюда

Не обманул Путин? При помощи американского ЗРК «Patriot» Украина собирается сбивать над украинским небом российские миротворческие ракеты и самолеты? Но всё не собьёт? И поставка Украине ЗРК «Patriot» – это «затягивание конфликта»? И только?

Фотографии отсюда и отсюда

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