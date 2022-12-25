 

Католическое Рождество: приметы и запреты в праздник 25 декабря

25.12.2022, 0:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вместе с католиками в ночь на 25 декабря Рождество также празднуют протестанты:
англикане, лютеране, методисты, пятидесятники и баптисты, а
также православные церкви мира, пользующиеся
Новоюлианским календарем.

Православные Христиане отмечают Рождество Христово 7 января.
Разница в датах вызвана тем, что католическая церковь с 1582 года использует григорианский
календарь, который на 13 дней опережает прежний, юлианский, который был еще
в 45 году до н.э. введен в использование
Юлием Цезарем.

ИСТОРИЯ

Именно 25 декабря
по григорианскому календарю
у Девы Марии родился Сын Божий. Как только мессия появился на свет, небо над Вифлеемом озарила звезда, приведшая к пещере, где укрывались Мария с Иисусом, волхвов. Они, одарив новорожденного, признали в нем Царя Божия.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Перед рассветом и днем 25 декабря в церквях служат три литургии, одну и которых нужно обязательно посетить.

Следует украсить дом, позвать в гости всех родственников и близких, а на праздничный стол подать запеченную индейку.

Метель в сегодняшний католический праздник – к ранней весне, а штиль – к теплому лету.

Снегопад сулит хороший урожай, а потепление – холодную весну.

Солнечная погода – к ясному и морозному январю, а пасмурная – к теплому, но облачному.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 25 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Нельзя в Католическое Рождество заниматься физическим трудом, домашней работой.

Нельзя садиться за стол в ношеной, старой или черной одежде.

Нельзя ходить на охоту – можно самому стать жертвой животного.

Нельзя экономить на праздничном столе – чем он будет богаче, тем успешнее пойдут дела в следующем году.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ В КАТОЛИЧЕСКОЕ РОЖДЕСТВО

Собираться вместе с самыми близкими.

Дарить подарки родственникам, соседям.

Давать милостыню.

Зажигать свечи, камины и поддерживать огонь до следующего рассвета.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07.20 / Дочь Умы Турман Майя встречается с бывшим бойфрендом Сиенны Миллер

27.04.22 / Где и как в Москве перерабатывают вторсырье

07.08.20 / Скандалы: «А параллельно пилились бюджеты…»

30.06.22 / Делайте такие ванночки каждый день, и забудете о грубых пятках и мозолях

10.10.21 / То смеемся, то плачем: чем обусловлены перепады настроения у женщин и причем тут желудок

10.08.20 / Мнение: Три варианта развития ситуации в Белоруссии

28.08.22 / PNAS: шмели способны чувствовать боль

28.09.22 / Мнение: Уверенность в убийстве

30.01.22 / Мнение: Канадские траки давят Трюдо

23.07.22 / Мнение: Будут ли обменяны граждане США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика