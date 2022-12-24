Кто сказал, что просмотр телевизора обязательно вредит здоровью? Пять упражнений, которые можно делать перед экраном, не отвлекаясь от просмотра

Многие люди уверены, что постоянное просматривание телевизора негативно сказывается на состоянии здоровья, поскольку человек постоянно находится в сидячем положении. Но даже при просмотре своих любимых фильмов и сериалов можно заниматься тренировкой перед телевизором. Поскольку люди вынуждены пропускать занятия в тренажерном зале из-за гололеда и снега, они могут увеличить свою активность благодаря просмотру телевизора. Всегда можно выполнять дома простые упражнения, которые не отвлекают от просмотра фильма, но положительно влияют на состояние здоровья любого человека. Ими можно пользоваться в будни или выходные дни. Регулярные кардиотренировки позволяют улучшить здоровье суставов, кожи и мозга. Они позволяют снизить риск возникновения инсульта или развития болезни Альцгеймера. Благодаря фитнесу можно снизить количество сахара в крови и помочь пищеварению. Поэтому можно выделить 5 упражнений, которые можно легко выполнять перед телевизором.

1. Ходьба с высоким поднятием колена

Простые кардиотренировки в домашних условиях экономят время и помогают тренироваться с комфортом. Особенно это актуальна для новичков, которые опасаются сразу идти в фитнес-центр. Поэтому можно начать с простой ходьбы с высоким поднятием колена перед телевизором. Сначала встаньте прямо, отведя плечи назад и слегка выдвинув бедра вперед, чтобы нижняя часть спины не искривлялась. Затем поднимите правую ногу и опустите ее, затем проделайте то же самое с правой ногой. Постепенно увеличивайте скорость, пока не перейдете на быструю ходьбу. Ходите или бегайте на месте не меньше 20 минут в удобном темпе. Это упражнение можно выполнять на беговой дорожке при ее наличии.

2. Бег трусцой на месте

В домашних условиях можно даже бегать на месте трусцой. Встаньте прямо и согните руки в локтях. Начните упражнение, выдвинув правую ногу вперед, начав медленно бегать трусцой. Во время бега нужно размахивать руками, имитируя бег. Желательно бегать не меньше 20 минут, чтобы почувствовать усиление сердцебиения и учащенное дыхание.

3. Прыжки на батуте

Для следующего упражнения потребуется мини-батут, который может стать любимым оборудованием для домашних кардиотренировок. Встаньте на батут и начните медленно и аккуратно подпрыгивать. Такое времяпровождение считается довольно забавным и интересным во время просмотра телевизора.

Кроме прыжков можно выполнять разные упражнения, например, приседания или отвод ноги в сторону. В интернете можно найти множество видеороликов, которые демонстрируют правила выполнения разных тренировок на батуте. Уделяйте этому упражнению не меньше 20 минут в день, чтобы значительно подтянуть свое тело, а также избавиться от лишнего веса.

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4. Степ-аэробика

Для выполнения этого упражнения вам понадобится твердая платформа, которую можно заменить низкой табуреткой или другой аналогичной подставкой. На степе можно сделать приседания или другие упражнения. Чтобы сделать приседания, поставьте правую ногу на платформу и присядьте. Аналогичные действия выполняются с другой ногой. На каждую ногу нужно выполнить от 10 до 15 повторений. Выполнять такие базовые упражнения нужно около 20 минут.

На степе можно делать поворотно-шаговые движения. Для этого встаньте боков, а затем поднимитесь на платформу правой ногой. Поверните свое тело, ставя левую ногу на ступеньку, и опустите правую ногу вниз. Затем опустите левую ногу. Выполняйте поворотные шаги не менее 20 минут.

5. Танцы

Во время просмотра телевизора можно значительно повысить свою активность с помощью обычных танцев. Для этого не нужно следовать каким-либо правилам или инструкциям, поскольку достаточно только красиво и ритмично двигаться. Во время веселых танцев можно сжечь довольно много калорий.

Таким образом, даже во время просмотра телевизора можно сжечь много калорий и повысить свою активность. Для этого выбираются простые и понятные упражнения, которые позволяют сбросить лишний вес и повысить тонус мышц.