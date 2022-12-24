Foreign Affairs – «нанесёт ответный удар» — Япония отказывается от принципа военной сдержанности
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Правительство Японии больше не придерживается принципа сдержанности во внешней политике по причине угрозы нападения со стороны Китая, пишет Foreign Affairs. Объявленное на прошлой неделе наращивание военной мощи страны свидетельствует о существенном отходе от многолетней японской концепции «оборонительной обороны», закреплённой в Конституции. Теперь в случае вооружённого конфликта Токио не будет полагаться исключительно на противоракетную оборону, а станет готов нанести ответный удар.
AP
16 декабря Япония сделала важный шаг к тому, чтобы стать «полноценной» мировой державой после одобрения кардинальных изменений в своей многолетней политике военной сдержанности. В соответствии с новой стратегией национальной безопасности, Япония удвоит военные расходы, увеличив оборонный бюджет примерно на $315 миллиардов в течение следующих пяти лет. Более того, японцы разрабатывают концепцию нанесения ответных ударов по вражеской территории, что является значительным отходом от предыдущего курса страны, пишет журнал Foreign Affairs.
Такие движения сигнализируют о глубокой трансформации, отмечает автор статьи. В течение многих лет Япония обладала демографическим, экономическим и технологическим потенциалом, чтобы стать великой державой: она играет заметную роль в глобальном управлении, развитии и многих других аспектах международной политики. Однако в военном отношении Токио традиционно ограничивал свою деятельность многосторонним миротворчеством и американо-японским альянсом, а расходы на оборону не превышали 1% ВВП.
Военная сдержанность лежала в основе политики национальной безопасности Японии со времён Второй мировой войны. Во время холодной войны сменявшие друг друга японские правительства подавляли влияние военных в политике и избегали военного государственного управления. Несмотря на давление со стороны Соединённых Штатов и призывы некоторых внутренних политических сил, официальный Токио не решался на усиление оборонного потенциала в связи с послевоенной японской концепцией «оборонительной обороны», согласно которой вооружённые силы страны должны быть настроены исключительно на самооборону. Крайне сдержанная политика Японии в области безопасности включала в себя запрет на ракеты большой дальности, десантно-высадочные средства и авианосцы, пишет Foreign Affairs.
Однако объявленная японским правительством новая стратегия национальной безопасности, включающая удваивание расходов на оборону, представляет собой разительное изменение. В ответ Китай и ряд других стран обвинят Японию в том, что она возвращается к милитаризму. По мнению автора статьи, «внушительные новые вызовы» в Азии привели к историческому сдвигу в военной доктрине Японии. Китай активно наращивает как обычные, так и ядерные вооружения, а китайские самолёты и военные корабли часто незаконно вторгаются в японские территориальные воды. Более того, Пекин всё чаще угрожает Тайваню, чью автономию Япония поддерживает и считает решающей для собственной безопасности.
Другим вызовом безопасности Японии является Северная Корея, которая в разы увеличила темпы испытаний ракет. С 2006 года Пхеньян провёл шесть ядерных испытаний. От арсенала, который раньше содержал лишь несколько небольших атомных бомб, Северная Корея пришла к значительному прогрессу в разработке гораздо более мощного термоядерного оружия и недавно изменила свою ядерную доктрину, позволяющую ей наносить упреждающие удары с применением тактического ядерного оружия на поле боя, отмечает издание Foreign Affairs.
Как сообщается, украинский конфликт также изменил восприятие японцев, которые поддержали антироссийские санкции, а «успешная защита Украины» от российских войск довела до сознания общественности необходимость военной готовности к возможному нападению.
С 1958 года военный бюджет Токио составлял примерно 1% ВВП, что символизировало сдержанную политику национальной безопасности. Однако растущие угрозы со стороны соседей подтолкнули японское правительство внести изменения в свою политику безопасности, что приведёт к увеличению оборонного бюджета с нынешних $54 миллиардов до $80 миллиардов в 2027 году. Таким образом, Япония выйдет на третье место в мире с нынешнего девятого по военным расходам, уступая только Соединённым Штатам и Китаю, и обгонит Индию, Саудовскую Аравию и крупные европейские державы, указывает Foreign Affairs.
Автор материала утверждает, что растущий ракетный потенциал Китая и Северной Кореи приводит к тому, что Токио не полагается исключительно на противоракетную оборону, но и на использование возможного «контрудара». В случае вооружённого конфликта в Корее или на Тайване противник, скорее всего, нацелится на японские базы, чтобы вывести из строя используемые американскими войсками ключевые авиабазы. Правительство Японии опасается, что существующая система противоракетной обороны страны устарела, и поэтому правительство обращается к концепции нанесения ответного удара.
Издание напоминает, что Токио также намерен закупить у США 500 крылатых ракет Tomahawk, которые позволят Японии поражать цели в Северной Корее и в близлежащих районах Китая.
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