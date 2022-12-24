Жизнь в сугробе

Снегопад в Приморье вызвал коллапс. Скорые и трактора застревают в сугробах. Прохожих сдувает ветром.

С вечера четверга владивостокский юрист Женя припарковал свой старенький «Паджерик»-коротыш под подъездом на улице Волховской. Эта машина с железными бамперами смахивает на скромных размеров танк, поэтому под подъездом Женя стоял чуть ли не в гордом одиночестве: легковушки и городские «паркетники» не смогли пробить сугроб, наваленный грейдером. Коммунальщики справлялись с двухдневным снегопадом, как могли, а могли они плохо, потому что хорошо не могли никогда (ну и техники во Владивостоке столько же, сколько 10 лет назад, а уже тогда было понятно, что надо раза в два больше).

Крупный снегопад в Приморском крае парализовал даже столицу региона. Во Владивостоке дорожники вывозят тысячи кубометров снега (только за четверг 1700 кубов), но явно не успевают почистить центральные дороги, что уж говорить о внутриквартальных проездах. На перекрытых для движения крутых спусках катаются сноубордисты (это добрая владивостокская традиция). В крае отменили более 50 междугородних автобусных рейсов, отрезаны от трасс населенные пункты.

Радуются школьники, потому что можно не ходить на уроки. Студенты развлекаются лепкой фаллосов из снега, по этому поводу крупнейший дальневосточный вуз ДВФУ паблики переименовали в ДВХУ.

Более полутора тысяч приморцев остались без электроснабжения. Снегоуборочная техника застревает на подъемах. Скорые не могут доехать до пациентов. По традиции происходят массовые ДТП, особенно на объездной трассе Седанка–Патрокл».

Очень плохие дороги

Днем в пятницу юрист Женя рапортовал с одной из городских магистралей: «Вырвался со двора на оперативный простор. На дорогах творится катастрофа, *** (однако). Тут как-то *** (копец) просто, *** (ужас). Несмотря на то, что видно, что каталась техника, видно, что она не каталась. Жесть. Сейчас я доеду до Столетия, посмотрю, что там. Потому что тут *** (кошмар) творится, сейчас спускаюсь по Южно-Уральской, жопа вообще. У нас государство ровно как Китай, не зря мы с ним дружим. Где-то я видел такой эпитет: Китай — страна фасадов. Ну вот такое же. Вот я выехал на Столетия под мостом, здесь дороги почти до асфальта пробиты. И такой контраст — буквально десять метров ты отъезжаешь на Южно-Уральскую — и попадаешь буквально в снежный плен. Просто раскатали. Про дворовые территории даже речи нет.

Транспорта в целом немного, но даже имеющийся создает кризис, особенно легковушки продраться не могут. Снег такой высокий, что они застревают, «садятся» на него». Еду сейчас по Молодежной — меня на дрифте обогнал «Скайлайн», боком идет, развлекается».

На заднеприводных авто в такую погоду или ни в коем случае не надо выезжать, или только чтобы подрифтовать — есть во Владивостоке ребята, которые так веселятся. Еще из забав — кататься на сноуборде по Шефнера. Это один из самых крутых в городе спусков, и в малейший снегопад его сразу перекрывают, чтобы никто не бился. Иногда расчищают быстро, сейчас он закрыт уже третьи сутки.

Так сейчас примерно на всех дорогах Владивостока. Ну, может, кроме пятачка в самом-самом центре (где административные здания). На тротуарах просто вытоптаны узкие тропки, и встречным пешеходам приходится расходиться через снег. На автобусных остановках навалены кучи с человеческий рост.

Власти города и края в один голос с полицией просят автомобилистов пользоваться общественным транспортом, а к пригородным электричкам добавляют вагоны (и это, кстати, очень выручает). Немногочисленные трамваи в пятницу на линию вышли, но ехать смогли только после того, как спецвагон провел расчистку колеи. Автобусы как бы ходят (мэрия рассказала, что с утра на дороги вышло 412 автобусов), но дороги-то не чищены, и в поворотах, и на подъемах все дружно буксуют.

Да и дороги относительно пустые — но со дворов выехать нереально даже на кроссоверах. Добавляют счастья припаркованные у обочин машины, которые никто даже не пытается оттуда отогнать (да и некуда — въезды во дворы завалены). Цены на такси по традиции взлетели в 2,5 раза, вот только таксисты на своих переднеприводных «Приусах» и «Аквах» никуда особо не добираются даже в центре и отменяют вызовы, потому что пешеходы долго добираются. А как тут быстро, если тротуары не чищены и людей просто сдувает?

Владивосток. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

— Я вышла, и меня ветром отнесло в забор! — рассказывает педагог Кристина. Вышла она на Сабанеева, это одна из самых «высоких» улиц города. До такси, кстати, добежать не смогла — водитель не дождался и уехал, а сам подняться не смог, потому что в горку и потому что внизу массовая авария.

— А я смотрю: едет мужик, жмет на тормоз, а его вниз несет, на какую-то тетку. Она стоит и на него смотрит. Я ей показываю, по голове стучу: дура, чё ты стоишь, едь! Она проехала… А его так и закружило мимо, — делится впечатлениями Александра.

Тротуары, лестницы, дворы чистят 350 человек. Получается медленно и печально.

С другой стороны — даже если техника пытается что-то сделать, это кончается плохо. «А у нас тут снегоуборочная машина застряла, — пишет коллега Анастасия Ярошенко. — Еще и перекрыла проезд».

На видео — трактор, который доблестно пытался почистить подъем на улице Чкалова, но приуныл.

Скорые едут к пациентам, даже тяжелым, по много часов. В Артеме (город в 30 км от Владивостока) в четверг было 74 вызова. К человеку с тяжелой стадией онкологии врачи добирались 10 часов.

Мэр больше не выталкивает машины

«Если еще есть кто-то живой, если кто-то выжил… Я могу дать вам еду, предоставить убежище, обеспечить безопасность. Если меня кто-нибудь слышит… кто-нибудь… отзовитесь!» — под этот монолог из культового голливудского фильма «Я — легенда» народные умельцы наложили видео с мэром и кадров с этого и прошлых снегопадов и назвали это «Обращение мэра Владивостока к выжившим». Особенно смешно в том месте, где грузовик летит в стену и ложится на бок и где один гражданин чистит тротуар у магазинчика, а другой ползет на четвереньках в его сторону.

Когда мэр Владивостока только начинал быть мэром, в один из небольших снегопадов он выталкивал на Нейбута Nissan Murano, буксовавший на подъеме на летней резине (это тоже приморская традиция — не менять шины). Выглядело забавно. «Настоящие герои не носят плащей», — подшучивали тогда над мэром Шестаковым и желали все-таки начать чистить дороги. Больше он так не пиарился.

Фото: Валерия Федоренко / «Новая газета»

На недавней встрече с прессой, до коллапса, вообще заявил, что больше у него нет необходимости толкать автомобили, потому что ребята из «Содержания городских территорий» нормально работают и теперь уже можно организовать системную работу, «которая обеспечит Владивостоку спокойствие на дорогах».

Правда, службы ЖКХ более или менее справляются. В начале снегопада, в среду вечером, без отопления остались 86 домов Владивостока, без горячей воды — 128 домов, без света — 71 дом. Справились к утру. Утром в четверг без света остались 350 домов, 5 детских садов, школа в Первомайском районе — энергетики из ДРСК перевели нагрузку с воздушной линии на кабельную. Включили быстро. По сравнению с «ледяным дождем» 2020 года сейчас — просто санаторий.

Край в блокаде

Если во Владивостоке мэр никого никуда не толкает и с переменным успехом пытается работать, то в Дальнегорске (там введен режим ЧС) градоначальник Александр Теребилов сквозь снежную равнину едет на красном тракторе, пока на другой стороне дороги его ждет служебное авто. Видео тут.

В городском округе отрезанными от трассы оказались села Каменка и Лидовка. Каменка и Рудная Пристань — без света. В Рудной Пристани снега по пояс, и даже кареты скорой помощи никуда не едут, хотя местные жители их пытаются толкать. На перевал к Дальнегорску пускают только машины с 4WD, там расчищена лишь одна полоса и дежурит ГИБДД. На перевале Китовое Ребро проезда нет, машины садятся на пузо. На дороге Дальнегорск–Черемшаны — тоже. В город из соседнего поселка Кавалерово перебрасывают бульдозеры. Хотя в Кавалерово тоже введен режим ЧС. Сугробы там такие, что снегоуборочные трактора «ложатся».

В Ольгинском районе на северо-востоке края дома замело буквально по крышу, а села района просто отрезаны от дорог. Там выпало около метра снега, на некоторых участках перемкты до двух метров. В четверг около 20.00 более 900 жителей поселка Тимофеевка остались без электричества, в 21.00 свет отключили в поселке Ольга (пострадали около 1800 человек в 900 домах), в 21.45 — в десяти домах поселка Ракушка. «С 01.45 22 декабря без электроснабжения остались п. Моряк-Рыболов, с. Маргаритово, с. Лиственное; с 06.26 2 декабря 2022 года прекращено электроснабжение с. Веселый Яр. Также частично отсутствует электричество в с. Пермское и с. Михайловка (с 09.15 и с 18.55 соответственно), — пишет краевая прокуратура. В селах работают МЧС, энергетики и дорожники.

Фото: Валерия Федоренко / «Новая газета»

Правительство края сообщило, что в Ольгинский, Кавалеровский, Лазовский округа и Дальнегорск направят снегоуборочную технику, бульдозеры, погрузчики и грейдеры для расчистки трасс.

«Снег идет, метель образует переметы на дорогах до двух-трех метров высотой, задействованные сейчас в этих направлениях снегоуборочные машины не справляются с объемами работ. Поэтому сейчас строительные компании, лесозаготовительные, все, у кого есть такая техника, помогут в борьбе со стихией», — пояснил министр по делам ГОЧС Приморья Александр Златкин. Он отметил, что режим ЧС, возможно, введут и в Чугуевском районе.

От благодарных горожан

Как всегда, веселым креативом радуют студенты ДВФУ, которые, кстати, в эти дни на удаленке. В прошлый снегопад (точнее, в великое обледенение) они катались по территории универа в картонных ящиках. А сейчас лепят снеговиков. Точнее, снегодилдо — там чуть ли не конкурс скульптур, в них буквально весь кампус. А в соцсетях ребята шутят, что это — размер болта, положенного на учебу. Ну или на уборку города…

Валерия Федоренко

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