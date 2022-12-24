 

“Тигана” и “Львы Аль-Рассана”: романы канадского фантаста Гая Гэвриела Кея

24.12.2022, 22:45, Разное
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Гай Гэвриел Кей – канадский писатель-фантаст, обладатель нескольких премий и номинаций, автор многих всемирно известных фэнтези-книг. Можно еще много всего перечислять, но, думаю, для понимания его величия хватит и этих фактов.

Я не знаю, как и почему я упустила его из виду, но впервые прочитала две его книги именно в этом году в переиздании от издательства Fanzon и сразу влюбилась в писательский стиль, сюжетные повороты, потрясающие миры и незабываемых героев.

“Тигана” – псевдоисторическое фэнтези, в котором угадываются атрибуты эпохи Возрождения в Италии. Здесь более ярка оказывается линия фэнтези, в отличие от второй прочитанной мной книги.

“Львы Аль-Рассана” – героическое фэнтези, отсылающее нас к Испании эпохи Реконкисты. И здесь на первый план уже выходят исторические события, а из атрибутов фэнтези, пожалуй, только две луны на небе.

Я специально не касаюсь сюжета. Мне кажется, этого автора нужно читать без спойлеров и хоть какого-то представления о сюжете, чтобы в полной мере получить удовольствие от неожиданных сюжетных поворотов и миров, которые он рисует. И да, миры эти Кей и правда словно рисует кистью – качественно, мастерски, виртуозно.

Больше всего в его книгах лично меня поражают масштабы! Эпические сражения, закулисные войны и сохранение интриги буквально до последних строк! Окунаясь в истории Кея, читатель будто проживает маленькую жизнь, вмещающую в себя огромное количество героев, событий, проблем, поэтому каждый легко может найти в них что-то, понравившееся лично ему.

Рекомендую к прочтению любителям фэнтези и не только!


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