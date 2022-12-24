Оладьи или клубничная кесадилья: 7 вкусных и сладких, но полезных для фигуры блюд, которые можно сделать из переспелых бананов
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Переспелые бананы совсем не стоит выбрасывать их в мусорное ведро. Их вполне можно использовать для приготовления самых различных блюд. В основном перезрелые бананы используются для приготовления бананового хлеба. Однако это не единственный способ их использования без вреда для фигуры.
Вот несколько самых лучших и действенных способов и идей использования перезрелых бананов, которые принесут пользу.
Банановый хлеб
Это один из самых очевидных способов использования перезрелых фруктов.
Классический рецепт приготовления этой выпечки простой в реализации, и это позволит рационально использовать продукты, которые есть в доме.
Банановый пудинг
Отличным решением станет эта необычная и при этом вкусная выпечка. Для его приготовления используются банановые вафли вместе с безе. Стоит брать только лишь перезрелые бананы.
Этот пудинг отличается тем, что он имеет мягкую и кремовую текстуру. Это отличный десерт к любому чаепитию.
Банановые кексы с бататом
Если стараетесь потреблять как можно меньше глютена и молочных продуктов, то такие кексы станут просто отличным решением.
Для их приготовления нужно использовать перезрелые бананы и пюре из батата. Это позволит добавить естественной сладости без добавления дополнительного сахара.
Цельнозерновые оладьи с бананами
Это еще один хороший способ использовать перезревшие фрукты. Для приготовления оладий нужно использовать миндальную муку, корицу, топленое масло и спелые бананы.
Бананы придают готовому десерту естественную сладость, а также кремовую текстуру.
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Именно поэтому стоит выбирать фрукты максимально спелые. Это позволит добиться требуемого результата.
Печенье “Сникердудл” с бананами
Это очень вкусное и нежное печенье, которое отличается неповторимым вкусом ванили и корицы. Чтобы сделать его еще более восхитительным, стоит добавить в тесто перезревшие бананы, которые нужно размять в пюре.
Также в составе десерта присутствуют яичные белки, мука и масло. Бананы станут отличной альтернативой сахару, так как придают печенью естественную сладость.
Гранола с бананами
Можно приготовить более вкусный и полезный вариант домашней гранолы, если использовать для этого перезревшие бананы.
В итоге блюдо приобретает невероятную текстуру, а также нежный вкус и аромат фруктов. Это отличный способ использовать фрукты, которые скоро испортятся.
Клубнично-банановая кесадилья
Кесадилья совсем не обязательно. Должна быть соленой и содержать большое количество сыра. Это блюдо может быть сладким и полным фруктом.
Это прекрасный способ приготовить совершенно новый десерт и при этом использовать фрукты, которые уже начинают портиться.
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