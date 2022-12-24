 

Оладьи или клубничная кесадилья: 7 вкусных и сладких, но полезных для фигуры блюд, которые можно сделать из переспелых бананов

24.12.2022, 22:25, Разное
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Переспелые бананы совсем не стоит выбрасывать их в мусорное ведро. Их вполне можно использовать для приготовления самых различных блюд. В основном перезрелые бананы используются для приготовления бананового хлеба. Однако это не единственный способ их использования без вреда для фигуры.

Вот несколько самых лучших и действенных способов и идей использования перезрелых бананов, которые принесут пользу.

Банановый хлеб

Это один из самых очевидных способов использования перезрелых фруктов.

Классический рецепт приготовления этой выпечки простой в реализации, и это позволит рационально использовать продукты, которые есть в доме.

Банановый пудинг

Отличным решением станет эта необычная и при этом вкусная выпечка. Для его приготовления используются банановые вафли вместе с безе. Стоит брать только лишь перезрелые бананы.

Этот пудинг отличается тем, что он имеет мягкую и кремовую текстуру. Это отличный десерт к любому чаепитию.

Банановые кексы с бататом

Если стараетесь потреблять как можно меньше глютена и молочных продуктов, то такие кексы станут просто отличным решением.

Для их приготовления нужно использовать перезрелые бананы и пюре из батата. Это позволит добавить естественной сладости без добавления дополнительного сахара.

Цельнозерновые оладьи с бананами

Это еще один хороший способ использовать перезревшие фрукты. Для приготовления оладий нужно использовать миндальную муку, корицу, топленое масло и спелые бананы.

Бананы придают готовому десерту естественную сладость, а также кремовую текстуру.

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Именно поэтому стоит выбирать фрукты максимально спелые. Это позволит добиться требуемого результата.

Печенье “Сникердудл” с бананами

Это очень вкусное и нежное печенье, которое отличается неповторимым вкусом ванили и корицы. Чтобы сделать его еще более восхитительным, стоит добавить в тесто перезревшие бананы, которые нужно размять в пюре.

Также в составе десерта присутствуют яичные белки, мука и масло. Бананы станут отличной альтернативой сахару, так как придают печенью естественную сладость.

Гранола с бананами

Можно приготовить более вкусный и полезный вариант домашней гранолы, если использовать для этого перезревшие бананы.

В итоге блюдо приобретает невероятную текстуру, а также нежный вкус и аромат фруктов. Это отличный способ использовать фрукты, которые скоро испортятся.

Клубнично-банановая кесадилья

Кесадилья совсем не обязательно. Должна быть соленой и содержать большое количество сыра. Это блюдо может быть сладким и полным фруктом.

Это прекрасный способ приготовить совершенно новый десерт и при этом использовать фрукты, которые уже начинают портиться.


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