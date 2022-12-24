Такер Карлсон – миф о причастности России к взрыву на «Северных потоках» — это главная ложь 2022 года

В уходящем году американские СМИ и власти много лгали, сохраняя серьёзное лицо, несмотря на нелепость большинства своих заявлений, отметил Такер Карлсон в эфире своего шоу на Fox News. Из всего шквала лжи самой большой и жалкой стала выдумка о том, что РФ подорвала свои же газопроводы, идущие в Европу, заявил ведущий.

Добрый вечер! В эфире программа Tucker Carlson Tonight. Верите или нет, но это один их последних выпусков 2022 года. Естественно, мы начали размышлять, каким был уходящий год, что его определило. Если вы живёте здоровой жизнью, он, конечно же, запомнился взаимоотношениями с людьми вокруг вас, они — самое важное, а не политика. Ваша семья, ваши друзья, ваши собаки! Вы получаете радость от них, а не от результатов выборов. Взаимоотношения с другими значат для вас куда больше, чем глупые заявления Нэнси Пелоси, с которыми она выступала в течение года из своего особняка в Напе. Но политика всё же имеет значение, это актуальная тема. Бормотание Нэнси Пелоси оказывает влияние на вашу жизнь. Что же определило мир политики в 2022 году? Это была ложь! Это был год вранья. Власти предержащие очень много лгали, и мы заметили это. Мы точно уверены, поскольку они не особо хороши в этом деле, хотя и представляют собой ярых приверженцев лжи. Их ложь непрофессиональна, очевидна, убога и грустна. Есть в ней даже что-то оскорбительное! «Не мочись на мои ботинки, утверждая, что идёт дождь» — гласит старая ковбойская присказка. Не лги мне, если мы оба знаем, что это ложь, и не жди, что я поверю! Когда вы делаете так, вы оскорбляете моё достоинство, унижаете меня, обращаетесь, как с ребёнком! Если собираетесь мне лгать, приложите какие-то усилия! Попробуйте какую-нибудь хитрость! Гордитесь своим мастерством!

Не доставайте с полки оправдания, старые и пыльные, словно забытая банка томатной пасты, и не ждите, что я снова поведусь на них! Мы не можем рассказать вам об этом, господин американец, госпожа американка! Это вопрос национальной безопасности! Но не переживайте, всё совершенно нормально, наши люди работают отлично! Они делают это уже 21 год в отношении по некой причине всё ещё секретных документов о терактах 11 сентября, и уже 60 лет скрывают информацию об убийстве Кеннеди. Сейчас уже ни один американец не верит им, да и не должен. Но они продолжают делать это. Они, видимо, думают, что у нас повреждены мозги! Это раздражает, но сегодня мы решили посмеяться! Кажется, это более позитивный вариант, а в настоящих условиях, наверное, самый позитивный. Дамы и господа, представляем вам наши самые любимые примеры лжи за 2022 год. У нас было очень много вариантов для сегодняшней передачи, начиная с полуночного нападения на Пола Пелоси, бесконечной пропаганды в отношении конфликта на Украине и до миллиона несуществующих американцев, якобы получивших рабочие места за один квартал. Но мы начнём, возможно, с самой глупой когда-либо сказанной лжи!

Владимир Путин взорвал свои газопроводы, ведущие в Европу. Сделав это, Путин навредил своей же экономике и ослабил свои стратегические позиции в разгар вооружённого конфликта. Он стоит за этим в любом случае! Потому что… потому что это просто злодеяния Владимира Путина, которыми он хорошо известен! Он настолько злобный, что не просто угрожает нам, но представляет прямую физическую опасность для Омахи, Бангора и Сан-Хосе! Владимир Путин так озлоблен, что представляет экзистенциальную опасность для самого себя! Остановите этого человека, пока он не взорвал ещё больше своих же трубопроводов! Именно это нам заявляли СМИ с совершенно серьёзным лицом. Давайте посмотрим.

ВЕДУЩАЯ CNN: Как это вписывается в методичку Путина? Сьюзан, конечно, как и стоило ожидать, РФ говорит, что не причастна к этому и начнёт расследование. Да ну!

СЬЮЗАН ГЛЭССЕР, аналитик-международник: Есть признаки того, что это были умышленные действия, и кажется, что РФ — это, конечно, наиболее вероятный подозреваемый.

ДЖОН БРЕННАН, экс-глава ЦРУ: Думаю, очевидно, что это акт саботажа. И Россия, конечно, вероятно, является подозреваемой. Я думаю, это может быть лишь первым «предупредительным выстрелом» в череде других событий, которые могут произойти в Европе.

БИЛЛ БРОУДЕР, писатель-обозреватель: Взорвав свои трубопроводы, Путин говорит нам: «Смотрите, я могу взорвать трубопровод, если нужно. Я могу подорвать интернет-кабели, проложенные в вашу страну, я могу взорвать работающие трубопроводы, я могу делать что угодно».

Если я могу убить себя, значит, я могу делать что угодно! Россия, конечно же, наиболее вероятный подозреваемый, говорит Джон Бреннан, и вы можете ему верить, ведь он был директором ЦРУ при Бараке Обаме! В этом парне нет ничего подозрительного! Он никогда не был вовлечён в незаконные устранения людей, ничего такого, он работает в ваших же интересах! Давайте позовём его на телевидение в качестве эксперта по внешней политике, которому можно доверять. Он расскажет нам правду. Нам остаётся только смеяться над этим, какие ещё варианты? Но как минимум в одном Джону Бреннану можно доверять: если он что-то говорит, значит, нечто полностью противоположное, скорее всего, будет правдой. Этот случай не исключение. Нет, РФ не взрывала свои же трубопроводы. Этот инцидент — проделки администрации Байдена, они под этим подписались. И сегодня мы можем с уверенностью сказать вам об этом. Единственный оставшийся вопрос: сейчас, когда мы точно знаем, что Джо Байден намеренно выпустил в атмосферу больше углекислого газа, чем кто-либо за всю историю, имеет ли он право читать нам нотации о глобальном потеплении? Мы думаем, да, может! У Байдена определённо есть самая нужная для этого квалификация — бездушие.

Дата выхода в эфир 23 декабря 2022 года.