NBC – респираторно-синцитиальный вирус, грипп и коронавирус — больницы США готовятся к «тройной эпидемии»

В американских больницах врачи бьют тревогу из-за «беспрецедентного» роста числа заболевших. В стране началась «тройная эпидемия»: респираторно-синцитиальный вирус, грипп и коронавирус, пишет NBC. Но и это ещё не всё: Центры по контролю и профилактике заболеваний США предупредили о росте числа случаев заражения стрептококковой инфекцией группы A среди детей.

В Медицинском центре Хакенсак Университета Джерси-Шор готовятся к долгой зиме.

ГЕЙБ ГУТЬЕРРЕС, корреспондент NBC: Вы когда-нибудь видели подобные цифры?

ДЭВИД КЛАРК, врач: Это беспрецедентно — я бы заявил именно так. Объёмы беспрецедентны.

Дэвид Кларк работает в отделении неотложной помощи. Он и его коллеги собственными глазами видят воздействие этой так называемой тройной эпидемии: респираторно-синцитиальный вирус, грипп и коронавирус.

ДЭВИД КЛАРК: Происходит то, с чем мы раньше никогда не сталкивались. Я на протяжении более 30 лет работал в отделении неотложной помощи или в смежных отделениях и никогда не видел ничего подобного.

ТОМ БЭДЕР, главный врач: Самое непонятное сейчас, каким будет этот сезон с учётом коронавируса. Очевидно, предыдущие две зимы были очень сложными, это то, к чему нам следует подготовиться.

Пока число случаев респираторно-синцитиального вируса, похоже, достигло своего пика на большей части страны, число случаев гриппа и коронавируса растёт. Шестилетний Хуан-Карло Ангиаро в Сан-Диего провёл десять дней в больнице с гриппом.

Мать Хуана-Карло Ангиаро: Это худшее, через что может пройти мать: видеть, как твоего ребёнка интубируют.

В Чикаго чиновники в сфере здравоохранения готовятся к тому, что на следующей неделе город достигнет, по их словам, «высокого уровня риска» коронавируса. Там могут вскоре рекомендовать носить защитные маски в помещениях. Школы в округе Пассейик в Нью-Джерси уже вновь ввели обязательное ношение масок для учеников и учителей.

Школьница: Множество людей колеблются относительно вакцинации, поэтому, как мне кажется, это лучшее решение.

65-летнюю Дори Гринберг дважды госпитализировали с коронавирусом.

ДОРИ ГРИНБЕРГ: Очень страшно, когда ты не можешь дышать.



Она убеждена, что вакцинация и бустерная доза вакцины от коронавируса спасли ей жизнь.

ДОРИ ГРИНБЕРГ: Я уверена, что без них было бы намного хуже.

ГЕЙБ ГУТЬЕРРЕС: Кроме того, сегодня Центры по контролю и профилактике заболеваний США предупредили о росте числа случаев заражения редкой бактериальной инфекцией среди детей — стрептококковой инфекцией группы A.

Дата выхода в эфир 23 декабря 2022 года.