Нужно проверить! – Личное мнение

Анастасия Волочкова на выходных выдала из себя сразу две новости. Первая в том, что замуж она собралась зимой в наряде Снегурочки.

Раз жених вошёл в её жизнь в качестве Деда Мороза, то логично было бы, по мнению Насти, ей самой нарядиться Снегурочкой.



Нужно проверить! Фото: Соцсети

Вторая новость интереснее.

Оказывается, суеверие о том, что до свадьбы с женихом — ни-ни, тоже полная ерунда, как считает Настя:

«Когда говорят, что до брачной ночи нельзя заниматься [близостью]. Полная [ерунда]! Потому что когда женщина выходит замуж и потом понимает, что у ее мужчины, ну, не стоит… Я говорю, как есть! Что с ним делать потом всю жизнь?! Все должно быть гармонично — я живу так!» — цитирует Настю Пятый канал.

Для 46-летней шпагато-балерины это важно. Как не проверить? И страдать потом?

Настя придерживается мнения, что нужно всё тщательно изучить, чтобы была гармония. Впрочем, в её-то годы трудно было бы представить её невинной девушкой.

Так стоит проверять или нет? Вы бы решились выйти замуж без проверки?

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