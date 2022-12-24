Die Zeit – ни бункеров, ни сирен, ни ПВО — Германия беззащитна перед внешними угрозами

После начала боевых действий на Украине немецкие власти объявили о планах по укреплению обороноспособности Германии, но с тех пор мало что изменилось, пишет Die Zeit. У бундесвера практически нет систем ПВО для отражения атак с воздуха. Все бомбоубежища, оставшиеся со времён холодной войны, уже демонтированы, а запасы товаров первой необходимости истощены. К тому же в стране не работает система раннего оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, отмечает немецкое издание.



AP

После начала боевых действий на Украине канцлер Германии Олаф Шольц, немецкие оппозиционные политики, а также эксперты заявили о необходимости укрепить защиту страны от внешних угроз, пишет Die Zeit. В Берлине заговорили об обеспечении безопасности критически важных объектов инфраструктуры, создании системы раннего выявления опасностей, исходящих в том числе и из киберпространства. Правительство боится, что в случае возникновения перебоев в снабжении населения самыми необходимыми вещами, в частности энергией и водой, а также в случае появления проблем с обеспечением доступа к медицинской помощи и транспорту, в стране могут начаться беспорядки. «Защита критической инфраструктуры имеет высочайший приоритет», — подчеркнула министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

Но с тех пор как было заявлено о планах по укреплению обороноспособности страны, мало что изменилось, констатирует Die Zeit. Федеральное правительство и земли не могут договориться о том, кто и сколько должен для этого заплатить, а без инвестиций добиться поставленной цели не получится. К примеру, в Германии наблюдаются дефициты в обеспечении противовоздушной обороны, что признают сами инспекторы бундесвера. Но Берлин так и не приобрёл ни одной новой системы ПВО, хотя и проявил интерес к израильской Arrow 3 и немецкой Iris-T. На вооружении немецкой армии находится всего несколько комплексов Patriot. Сейчас не получится защитить ни один из немецких городов, подчёркивают военные эксперты.

В годы холодной войны в западной части Германии находилось около 2 тыс. бомбоубежищ, в которых могли укрыться до 10 тыс. человек. Большинство из них находились в городах. Население за их пределами было хуже защищено, но места в бункерах всё равно хватало только на 4% населения мегаполисов. В 2007 году немецкое правительство решило отказаться и от них. Многие бомбоубежища были демонтированы или приспособлены для других нужд. Их количество сократилось вдвое, при этом оставшиеся объекты не модернизируются и не ремонтируются.

8 декабря власти впервые проверили новую систему раннего оповещения населения с помощью мобильных телефонов, продолжает издание. Но многие устаревшие устройства или смартфоны, на которых не была обновлена операционная система, «промолчали». И обычные сирены загудели не во всех регионах Германии, ведь многие земли их давно демонтировали. Как на зло жители Берлина также не услышали сигнал тревоги. Маловероятно и то, что в случае возникновения угрозы удастся предупредить граждан с помощью трёх других средств, а именно радио, телевидения или громкоговорителей. При этом немецкое Ведомство по защите населения и помощи при катастрофах подчёркивает, что в случае непредвиденной ситуации своевременное оповещение населения играет ключевую роль в обеспечении безопасности.

У Германии также есть стратегический нефтяной резерв, которого в случае прекращения любого импорта должно хватить на три месяца. При этом государство на случай кризиса запасётся различными продуктами питания: рисом, бобовыми, пшеницей, рожью, овсом и сгущённым молоком. Но многих других важных вещей вообще нет. К примеру, от богатых запасов туалетной бумаги и гигиенических средств времён холодной войны уже ничего не осталось. Из-за своей протяжённой общей границы с Россией Финляндия давно опасается Кремля и поэтому формирует гораздо большие резервы. Хельсинки запасаются даже защитной экипировкой, медикаментами, а также семенами и удобрениями. Впрочем, в кризисной ситуации Германия может воспользоваться стратегическими резервами Европейского союза. С начала года ЕС готовится к отражению химических, биологических и ядерных угроз. «Наша цель — для защиты наших граждан обеспечить возможность отреагировать на кризис, если когда-нибудь такая чрезвычайна ситуация возникнет», — пояснил Европейский комиссар по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич.