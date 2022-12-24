 

Bloomberg – ЕС заморозил финансовую помощь Венгрии на €22 млрд

24.12.2022, 20:15, Разное
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Европейская комиссия приостановила процесс предоставления Венгрии €22 миллиардов из Фонда сплочения ЕС, потребовав от венгерского правительства устранить ущемления прав человека, пишет Bloomberg. По данным агентства, такой шаг со стороны Брюсселя на фоне неблагоприятной экономической ситуации в стране станет серьёзным ударом по правительству Виктора Орбана.


AP

Исполнительные органы Евросоюза приняли решение приостановить передачу Венгрии почти €22 миллиардов из Фонда сплочения ЕС до тех пор, пока Будапешт не устранит вызывающие у Брюсселя беспокойство изъяны в плане обеспечения верховенства закона и защиты прав человека, передаёт Bloomberg.

По информации агентства, в Еврокомиссии рассудили, что Венгрия не вправе претендовать на средства из фонда, который предназначен для сокращения отставания наиболее бедных членов ЕС от среднего уровня в плане экономики и социальной политики, поскольку страна до сих пор не соответствует установленным Брюсселем критериям для получения такой помощи. 

«Пока обязательные условия не будут выполнены, компенсировать соответствующие расходы, указанные в переданных Венгрией запросах, Еврокомиссия не может», — цитирует Bloomberg опубликованное в пятницу заявление официального представителя органа Стефана де Кеерсмакера.  

Как подчёркивается в заявлении, правительство Венгрии не соблюдает Хартию Евросоюза по правам человека, поскольку его политика создаёт угрозы для академических свобод и права на убежище, а также приводит к дискриминации ЛГБТ-сообщества — в том числе и из-за так называемого закона о защите детей, запрещающего демонстрацию несовершеннолетним любых проявлений гомосексуализма и коррекции пола. 

Решение Еврокомиссии станет серьёзным ударом для правительства венгерского премьер-министра Виктора Орбана — ведь оно уже было вынуждено свернуть щедрые программы соцподдержки, обеспечивавшие ему голоса избирателей, отмечает обозреватель Bloomberg.  

А тем временем уровень инфляции в стране достиг рекордного для ЕС уровня, в связи с чем министров Орбана жёстко критикует венгерский Центробанк: в ЦБ считают, что к такому положению привели попытки правительства управлять экономикой через введение ценовых потолков «на всё подряд — начиная с социально значимых продовольственных товаров и заканчивая ставками ипотечного кредитования», пишет агентство.


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