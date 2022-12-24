“Как Новый год встретишь – так его и проведешь”: почему нельзя оставлять денежные долги в старом году

Долги имеют свойство расти

Платежи

по любым кредитам нужно производить вовремя. Тех, кто не выполняет условия договора,

ожидают штрафные санкции в виде ежедневной пени. Ее размер, на первый взгляд,

может оказаться незначительным — всего 0,05-0,1%. Но не забывайте, что эти

деньги прибавляются к невыплаченной сумме, и на следующий день пеня возрастет.

Если в канун праздников подходит очередной платеж по ипотеке или кредитной

карте, лучше закрыть его своевременно.

Аналогичная

ситуация с налогами. Если вы ИП или самозанятый, не забывайте оплачивать их в

нужные даты. Будет неприятно в новом году обнаружить сумму, выросшую из-за

штрафных санкций.

Ситуация

с мелкими займами в МФО может оказаться еще более неприятной. Кроме больших

процентов по основному долгу, при просрочке ежедневно начисляется пеня в

размере от 1%. А это не так мало!

Погасите долг досрочно

Если

у вас есть займ или кредит, можно погасить его до праздников досрочно. Тогда в

новый год вы вступите без долговых обязательств. Кроме того, это прекрасная возможность

сэкономить на процентах.

Даже

частично-досрочное погашение пойдет на пользу вашему бюджету. Но проводить

оплату нужно правильно. Не забывайте, что сначала списывается долг по

процентам, а затем тело кредита. Идеально, если внесенная сумма будет больше

ежемесячного платежа согласно установленному графику.

После

погашения сокращайте сроки кредитования. Так вы уменьшите проценты и быстрее выплатите

задолженность. Эту будет приятный подарок самому себе на Новый год.

Не потратите деньги, предназначенные

для закрытия обязательств

Праздники

— период больших расходов. Предновогодняя атмосфера порождает соблазн купить

что-нибудь по акции, позволить себе вещь, о которой мечтал весь год, или отправиться

в путешествие. Часто под влиянием эмоций в ход идут деньги, отложенные на

оплату займов или кредитов. А через некоторое время возникает чувство вины за

совершенный поступок.

Избежать

этого поможет своевременное погашение задолженностей. Лишь после проведения

ближайшего по графику платежа можно думать о покупке подарков, путевки или

заказывать столик в ресторане. Вероятно, вы окажетесь немного ограничены в

финансах, но зато проведете праздники спокойно, без волнений по поводу

предстоящих штрафов.

Почувствуете, как это — жить без

долгов

Некоторые

люди берут займы только потому, что не могут отказать себе в очередной покупке.

Срабатывает установка: воспользуюсь сейчас, заплачу потом. Человек хочет

сиюминутного исполнения желания и не думает о будущем. Для погашения кредита он

расходует всю зарплату и берет новый. Долги накапливаются, как снежный ком, и

кажется, что им не будет конца.

Чтобы

прекратить этот марафон, достаточно взять себя в руки. Новый год — прекрасный

повод начать жить по-новому. Оплатите долг и не берите очередной займ, даже

если денег осталось мало.

Заведите

привычку фиксировать расходы и доходы в блокноте, таблице Excel или

мобильном приложении. Так вы поймете, куда уходят деньги, и на что ежемесячно

берете кредит. Отказавшись от ненужных трат, осознавая, на чем сэкономить, можно

быстрее выбраться из долговой ямы и почувствовать себя свободнее.

Многие обещают себе с Нового

года начать новую жизнь, сформировать полезные привычки. Но для этого не стоит

ждать праздников. Задумайтесь о своем финансовом положении уже сейчас. Сделайте

очередной платеж по ипотеке, закройте долги по кредитной карте или займу — и

тогда Новый год пройдет для вас радостнее, спокойнее и счастливее.