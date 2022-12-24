“Как Новый год встретишь – так его и проведешь”: почему нельзя оставлять денежные долги в старом году
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Долги имеют свойство расти
Платежи
по любым кредитам нужно производить вовремя. Тех, кто не выполняет условия договора,
ожидают штрафные санкции в виде ежедневной пени. Ее размер, на первый взгляд,
может оказаться незначительным — всего 0,05-0,1%. Но не забывайте, что эти
деньги прибавляются к невыплаченной сумме, и на следующий день пеня возрастет.
Если в канун праздников подходит очередной платеж по ипотеке или кредитной
карте, лучше закрыть его своевременно.
Аналогичная
ситуация с налогами. Если вы ИП или самозанятый, не забывайте оплачивать их в
нужные даты. Будет неприятно в новом году обнаружить сумму, выросшую из-за
штрафных санкций.
Ситуация
с мелкими займами в МФО может оказаться еще более неприятной. Кроме больших
процентов по основному долгу, при просрочке ежедневно начисляется пеня в
размере от 1%. А это не так мало!
Погасите долг досрочно
Если
у вас есть займ или кредит, можно погасить его до праздников досрочно. Тогда в
новый год вы вступите без долговых обязательств. Кроме того, это прекрасная возможность
сэкономить на процентах.
Даже
частично-досрочное погашение пойдет на пользу вашему бюджету. Но проводить
оплату нужно правильно. Не забывайте, что сначала списывается долг по
процентам, а затем тело кредита. Идеально, если внесенная сумма будет больше
ежемесячного платежа согласно установленному графику.
После
погашения сокращайте сроки кредитования. Так вы уменьшите проценты и быстрее выплатите
задолженность. Эту будет приятный подарок самому себе на Новый год.
Не потратите деньги, предназначенные
для закрытия обязательств
Праздники
— период больших расходов. Предновогодняя атмосфера порождает соблазн купить
что-нибудь по акции, позволить себе вещь, о которой мечтал весь год, или отправиться
в путешествие. Часто под влиянием эмоций в ход идут деньги, отложенные на
оплату займов или кредитов. А через некоторое время возникает чувство вины за
совершенный поступок.
Избежать
этого поможет своевременное погашение задолженностей. Лишь после проведения
ближайшего по графику платежа можно думать о покупке подарков, путевки или
заказывать столик в ресторане. Вероятно, вы окажетесь немного ограничены в
финансах, но зато проведете праздники спокойно, без волнений по поводу
предстоящих штрафов.
Почувствуете, как это — жить без
долгов
Некоторые
люди берут займы только потому, что не могут отказать себе в очередной покупке.
Срабатывает установка: воспользуюсь сейчас, заплачу потом. Человек хочет
сиюминутного исполнения желания и не думает о будущем. Для погашения кредита он
расходует всю зарплату и берет новый. Долги накапливаются, как снежный ком, и
кажется, что им не будет конца.
Чтобы
прекратить этот марафон, достаточно взять себя в руки. Новый год — прекрасный
повод начать жить по-новому. Оплатите долг и не берите очередной займ, даже
если денег осталось мало.
Заведите
привычку фиксировать расходы и доходы в блокноте, таблице Excel или
мобильном приложении. Так вы поймете, куда уходят деньги, и на что ежемесячно
берете кредит. Отказавшись от ненужных трат, осознавая, на чем сэкономить, можно
быстрее выбраться из долговой ямы и почувствовать себя свободнее.
Многие обещают себе с Нового
года начать новую жизнь, сформировать полезные привычки. Но для этого не стоит
ждать праздников. Задумайтесь о своем финансовом положении уже сейчас. Сделайте
очередной платеж по ипотеке, закройте долги по кредитной карте или займу — и
тогда Новый год пройдет для вас радостнее, спокойнее и счастливее.
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