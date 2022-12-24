В Самаре оштрафовали школьника, который публично отрицал существование Деда Мороза

Советский районный суд Самары признал виновным 14-летного

школьника Романа Ч., который на новогоднем празднике публично подверг сомнению

существование Деда Мороза.

Следствию удалось доказать, что ученик 9-го класса заранее

спланировал провокацию и полностью осознавал последствия своих преступных

действий.

«В самый разгар веселья Роман вышел в центр зала, выключил

музыку и сорвал бороду с Деда Мороза. После чего прокричал, что это наш учитель

труда, а «дедушки» не существует. Все были в шоке, первоклашки вообще плакали»,

– рассказал журналистам директор школы.

Согласно решению суда, за «хулиганство и оскорбление чувств верующих

в Деда Мороза» школьника приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Кроме

того, его с родителями обязали пройти курс лечения у психиатра в городском

диспансере.

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