 

В Самаре оштрафовали школьника, который публично отрицал существование Деда Мороза

24.12.2022, 19:53, Разное
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Советский районный суд Самары признал виновным 14-летного
школьника Романа Ч., который на новогоднем празднике публично подверг сомнению
существование Деда Мороза.

Следствию удалось доказать, что ученик 9-го класса заранее
спланировал провокацию и полностью осознавал последствия своих преступных
действий.

«В самый разгар веселья Роман вышел в центр зала, выключил
музыку и сорвал бороду с Деда Мороза. После чего прокричал, что это наш учитель
труда, а «дедушки» не существует. Все были в шоке, первоклашки вообще плакали»,
– рассказал журналистам директор школы.

Согласно решению суда, за «хулиганство и оскорбление чувств верующих
в Деда Мороза» школьника приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Кроме
того, его с родителями обязали пройти курс лечения у психиатра в городском
диспансере.   

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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