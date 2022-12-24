В нем куча пробиотиков и других плюсов: в чем польза водного кефира, как его делать и пить

Пробиотические напитки уже достаточно давно стали самой настоящей находкой. Достаточно много пробиотиков содержится в водном кефире, который можно потреблять даже вегетарианцам.

Эта ферментированная смесь пробиотических культур приносит много пользы для здоровья, благодаря содержанию питательных веществ. Кроме того, этот напиток отличается просто превосходным вкусом. Можно достаточно легко приготовить его самостоятельно.

Однако, помимо многочисленных преимуществ водного кефира для здоровья, он также имеет определенные противопоказания, о которых обязательно нужно помнить.

Преимущества напитка

Водный кефир содержит в своем составе пробиотики, а также многие другие полезные вещества. Этот напиток содержит дрожжи и живые бактерии, которые оказывают положительное воздействие на микрофлору кишечника.

Это основная причина для включения этого ферментированного пробиотического напитка в свой рацион питания. Водный кефир помогает улучшить общее состояние здоровья. Процесс ферментации занимает 24-48 часов. В итоге получается напиток, который может стать хорошей альтернативой молочному кефиру.

Особенности водного кефира

Несмотря на то, что традиционно кефир изготавливается из молока, водная альтернатива этого напитка не содержит в своем составе молочных продуктов. В то же время можно в полной мере ощутить все его преимущества.

Можно сочетать этот напиток с фруктами, овощами, травами или специями. При соблюдении диеты такой напиток помогает уменьшить калории и более эффективно похудеть. Это позволяет улучшить здоровье кишечника и даст возможность чувствовать себя самым наилучшим образом.

Кроме того, этот напиток очень вкусный и прекрасно освежает. Водный кефир содержит мало калорий, но вместе с тем он богат пробиотиками, включая различные штаммы полезных бактерий.

Из каких ингредиентов изготавливают водный кефир

Это симбиотическая смесь различных бактерий и дрожжей, которая содержится закваске. Все, что нужно пробиотическим бактериям для питания, – это просто сахарный раствор.

Они питаются сахаром и тем самым, вырабатывают молочную кислоту, которая придает напитку слегка пряный вкус. Вследствие брожения кефир содержит 0,5% спирта и углекислый газ.

Водный кефир может стать самым лучшим пробиотическим напитком для тех, кто не может потреблять молочные продукты.

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Приготовление водного кефира достаточно простое. Для этого нужно просто налить воду в стеклянную бутылку, добавить сахар и закваску. Оставить бродить на 24-48 часов.

Как правильно потреблять

Водный кефир укрепляет здоровье кишечника благодаря пробиотикам и полезным бактериям. Этот напиток способствует повышению иммунитета, улучшает психическое здоровье и нормализует обмен веществ.

Нужно начинать с постепенного введения водного кефира в свой рацион. В начале можно пить по 1/2 ст. напитка в день. Затем постепенно увеличивать дозировку.

Если не едите и не пьете ферментированные продукты регулярно, то можно достаточно быстро заметить положительный эффект. Однако это во многом зависит от того, насколько чувствительный желудок и какой диеты предпочитаете придерживаться.

Применение в народной медицине

Такой напиток как кефир часто включают в различные рецептов народной медицины. Считается, что он обладает мощными целебными свойствами благодаря содержанию питательных веществ и пробиотиков.

Кефир усиливает процессы брожения в желудке, что способствует нормализации пищеварения и улучшает усвоение питательных веществ. Пробиотические продукты помогают сбалансировать микробиом кишечника.

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Побочные проявления

Реакция организма может быть достаточно заметной и становится все более интенсивной, пока кишечник постепенно не адаптируется. Как правило, это проявляется в виде более частого опорожнения кишечника.

Иногда требуется 2 недели, чтобы организм полностью адаптировался к новому продукту. Когда кишечник снова будет заселен полезными бактериями, негативных проявлений больше не будет.

После адаптации можно будет заметить повышение иммунитета, улучшение состояния кожных покровов и большее количество энергии.

Чтобы минимизировать неприятную симптоматику, требуется умеренное потребление водного кефира.

Регулярное потребление кефира, точно так же как и других пробиотических продуктов может спровоцировать проблемы с пищеварением, в частности, таких как диарея, запор, боли в животе, спазмы в желудке.

Если есть заболевания, которые оказывают влияние на иммунитет, то изначально нужно проконсультироваться с лечащим доктором.

Хранение водного кефира

Чтобы получить максимум пользы от водного кефира, требуется правильное его хранение. Закваска может храниться на протяжении довольно длительного времени. Однако, при приготовлении этого продукта могут возникать определенные сложности. В основном это касается температурного режима. Например, в холодном помещении процесс ферментации происходит не настолько быстро, как в теплом.

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Приготовление водного кефира

Изначально нужно приобрести специальную закваску. Каждый раз после приготовления напитка, нужно оставлять небольшое количество получившихся зерен. Чтобы сделать кефир, нужно взять:

1/2 ст. закваски для водного кефира; 6 ст. фильтрованной воды; 1/2 ст. сахара; фрукты по вкусу; 1/2-1/4 ч. л. патоки; несколько штук изюма без косточек.

Налить по 3 ст. воды в отдельные банки. Лучше всего использовать минеральную воду. Разделить на две банки сахар и закваску. Все хорошо перемешать.

Добавить небольшое количество патоки в каждую емкость. Положить в каждую банку по 5 изюминок, прикрыть сверху муслиновой тканью и оставить бродить при комнатной температуре 2 дня.

Процедить готовый напиток. После этого доставить фрукты и ароматизаторы и оставить еще на день.

В качестве добавок на 4 ст. кефира можно использовать такие ингредиенты как:

сок 1 лимона; 1 ч. л. свежего натертого имбиря; 2 щепотка порошка имбиря; 1/2 ч. л. цедры лимона; 1/2 ст. л. меда.

Также можно добавить спелые груши, клубнику, персики, ананас. Накрыть крышкой. Через день процедить кефир и поставить в холодильник.