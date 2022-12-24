Мнение: О выборе Путиным себе преемника… Конкуренция растёт — финал близится?

Новости становятся всё интереснее и «сочнее», напоминая о конце…

О конце 1990-х, разумеется. Когда по нынешним меркам совсем ещё не старый — 65+ — президент России Борис Ельцин занялся подбором «преемника», лично тестируя одного за другим. От молоденьких до опытных. Тогда поэтапно сошли с дистанции харизматичный Борис Немцов, косноязычный Виктор Черномырдин, технократичный Сергей Кириенко, брутальный Сергей Степашин, а выбор пал на самого «невзрачного». Вот и теперь процедура отбора, похоже, вышла на стадию шорт-листа.

И в нём — не самые ожидаемые фамилии.

Помните, как месяц назад «злопыхатели» угорали, что глава космической сверхдержавы с нанотехнологиями и гиперракетами лично открывает… индюшатник в Тюменской области? Или, если угодно, гигантский инкубатор для индюшачьих яиц, притом что мясо индейки — нишевой продукт для россиян, одна десятая от потребления курятины. Но смысл этого действа был в том, чтобы показать: «кронпринц», сын секретаря Совбеза Николая Патрушева Дмитрий, нынешний глава Минсельхоза, по-прежнему «в обойме».

Теперь ещё чудесатая #новость. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев смотался в #Китай, где был принят… лично Председателем Си Цзиньпинем. Под фото- и фидеокамеры. Событие неоординарное во всём, начиная от уровня делегаций и заканчивая флагами.

Для понимания, просто представьте, как Джо #Байден принимает в Белом доме… советника украинского президентского офиса Алексея Арестовича с посланием от Владимира Зеленского и проводит переговоры с ним, а не с официальным главой государства. Потому что самому Володимиру Олександровичу покидать Украину «недосуг».

Ну и самая интересная деталь — Дмитрий #Медведев привёз в Пекин первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака. Отчего многие политологи решили, что это «смотрины». Причём не Дмитрия Медведева. И это, кстати, ещё одна деталь поворота на Восток: Михаил #Горбачев, например, летал не в китайскую столицу, а в британскую. Да, официально это была «партийная» встреча: лидеры правящих политических партий, ЕР и КПК, захотели поговорить впервые за 20 лет. Но судя по озвученному, вопросы партстроительства там вообще не поднимались. И ещё один «штрих к портрету»: на днях Андрей Турчак возглавил парламентскую координационную группу по вопросам СВО. Она сформирована по распоряжению Президента и призвана стать для главы государства инструментом получения объективной информации с передовой.

Наконец, ещё одну интригу закрутил уже лично Владимир #Путин — в своём излюбленном стиле «многоходовочек». В то время, как его ждали на Урагвагонзаводе и даже, по слухам, готовились, министр обороны Сергей Шойгу отправился в Ижевск, а сам глава государства — прибыл в Тулу для совещания с руководителями организаций ОПК. К своему бывшему адъютанту Алексею Дюмину, губернаторствующему в Тульской области и плотно вовлечённому во все вопросы, связанные со спецоперацией. Кстати, он встретился с матерями военных, задействованных в СВО до того, как это стало «мейнстримом» в Кремле.



Стилистика мягко намекает.

Говорят, судьба визита президента решилась «в последний момент», и это личный успех тульского регионального главы. А также показатель его реального аппаратного веса и лоббистских возможностей. Впрочем, любой, кто имеет представление о том, сколь длителен и сложен процесс подготовки любого крупного совещания, едва ли согласится с мнением об «экспромте». Скорее уж, разговоры про УВЗ и даже репетиции были акцией прикрытия, в детали которой ФСО могла, впрочем, и не посвящать свердловчан, имитируя активность. Зачем это понадобилось, отдельный большой вопрос.

В любом случае, движуха на этом треке возобновилась, ускорилась и заиграла новыми оттенками серого. Что также весьма показательно.

А вы на кого ставите?

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