 

Evening Standard – РФ и NASA подумывают отправить на МКС корабль для возвращения экипажа после разгерметизации «Союза»

24.12.2022, 18:51, Разное
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«Роскосмос» рассматривает сценарий отправки на МКС нового корабля для возвращения экипажа станции на Землю, пишет Evening Standard. Такое решение может быть принято из-за разгерметизации пристыкованного к станции «Союза». В NASA между тем подчёркивают, что жизни находящихся на борту космонавтов и астронавта ничего не угрожает.


AP

Россия рассматривает возможность отправки нового корабля на Международную космическую станцию (МКС) для досрочного возвращения трёх членов экипажа в связи с произошедшей ранее разгерметизацией пристыкованного к станции корабля «Союз МС-22», пишет Evening Standard.

По данным таблоида, в «Роскосмосе» — как и в NASA — ранее сообщали, что причины разгерметизации пока не известны, но не исключали, что она могла произойти из-за удара метеорита. Как сообщала российская сторона, разгерметизация была зафиксирована, когда космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокофьев готовились к выходу в открытый космос в рамках своих обычных обязанностей. В NASA между тем заявляли, что ни двоим россиянам, ни их американскому коллеге Фрэнку Рубио ничего не угрожает, пишет газета. 

Как отмечается в материале издания, информации о том, как троих членов экипажа планируют возвращать на Землю, пока не поступало, но наиболее вероятным сценарием является отправка к МКС ещё одного «Союза». Во всяком случае, такой вариант будет «предпочтительнее, нежели их возвращение на уже пристыкованном к станции «Союзе», поскольку тот из-за разгерметизации потерял большую часть охлаждающего теплоносителя», пишет Evening Standard. 

Оставаться на борту МКС экипаж, вероятно, будет до февраля, поскольку на данный момент считается, что вернуть космонавтов и астронавта домой будет наиболее целесообразно именно в этом месяце, пишет британское издание. Изначально Петелин, Прокопьев и Рубио должны были продолжать работу на станции до марта, напоминает обозреватель газеты. 


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