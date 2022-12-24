Evening Standard – РФ и NASA подумывают отправить на МКС корабль для возвращения экипажа после разгерметизации «Союза»

«Роскосмос» рассматривает сценарий отправки на МКС нового корабля для возвращения экипажа станции на Землю, пишет Evening Standard. Такое решение может быть принято из-за разгерметизации пристыкованного к станции «Союза». В NASA между тем подчёркивают, что жизни находящихся на борту космонавтов и астронавта ничего не угрожает.



AP

Россия рассматривает возможность отправки нового корабля на Международную космическую станцию (МКС) для досрочного возвращения трёх членов экипажа в связи с произошедшей ранее разгерметизацией пристыкованного к станции корабля «Союз МС-22», пишет Evening Standard.

По данным таблоида, в «Роскосмосе» — как и в NASA — ранее сообщали, что причины разгерметизации пока не известны, но не исключали, что она могла произойти из-за удара метеорита. Как сообщала российская сторона, разгерметизация была зафиксирована, когда космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокофьев готовились к выходу в открытый космос в рамках своих обычных обязанностей. В NASA между тем заявляли, что ни двоим россиянам, ни их американскому коллеге Фрэнку Рубио ничего не угрожает, пишет газета.

Как отмечается в материале издания, информации о том, как троих членов экипажа планируют возвращать на Землю, пока не поступало, но наиболее вероятным сценарием является отправка к МКС ещё одного «Союза». Во всяком случае, такой вариант будет «предпочтительнее, нежели их возвращение на уже пристыкованном к станции «Союзе», поскольку тот из-за разгерметизации потерял большую часть охлаждающего теплоносителя», пишет Evening Standard.

Оставаться на борту МКС экипаж, вероятно, будет до февраля, поскольку на данный момент считается, что вернуть космонавтов и астронавта домой будет наиболее целесообразно именно в этом месяце, пишет британское издание. Изначально Петелин, Прокопьев и Рубио должны были продолжать работу на станции до марта, напоминает обозреватель газеты.