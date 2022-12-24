 

ABC News – TikTok опять заставил США понервничать — владелец сервиса признался, что к личным данным американцев получали доступ в Китае

24.12.2022, 18:51, Разное
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Китайская компания ByteDance, которой принадлежит социальная сеть TikTok, сообщила, что уличила четырёх своих сотрудников в несанкционированном доступе к личным данным американских журналистов, передаёт ABC News. По информации канала, в ByteDance заявили, что сотрудники больше в компании не работают — однако это вряд ли обнадёжит американских законотворцев, которые уже готовятся вводить федеральный запрет на установку сервиса на «казённую» технику.

Сегодня утром появились новые сенсационные данные о том, что сотрудники материнской компании TikTok шпионили за американскими пользователями, среди которых фигурировали в том числе и несколько журналистов. 

БРЕНДАН КАРР, комиссар Федеральной комиссии США по связи: Вы правы — мы сейчас полностью уязвимы, все эти данные направляются обратно в Китай. 

В компании ByteDance, которая владеет сервисом TikTok, признали, что четверо её сотрудников получили доступ к личным данным журналистов в рамках операции с целью установить, кто в этом году сливал информацию о компании. 

По некоторым данным, слежка велась за сотрудниками BuzzFeed и Financial Times. Кроме того, о том, что за его журналистами шпионили, сообщил и журнал Forbes, по информации которого ByteDance «отслеживала физическое местоположение сотрудников при помощих их IP-адресов». 

В ByteDance заявили, что действия сотрудников стали «нарушением кодекса корпоративной этики», и подчеркнули, что ни один из этих людей на компанию больше не работает. 

Подобные угрозы для безопасности уже давно беспокоят законотворцев в США — по их словам, Китай имеет доступ к личным данным всех американских пользователей TikTok, которых насчитывается более 100 миллионов.  

Сенат США недавно поддержал законопроект, предусматривающий запрет на установку приложения сервиса на устройства, находящиеся в правительственной собственности, — а уже сегодня его могут рассмотреть в палате представителей.  

ТИМ СТАРКС, эксперт по кибербезопасности: Если подробнее изучить вопрос о том, как Китай может распорядиться этими данными, выясняется, что он может, например, воспользоваться ими для того, чтобы в дальнейшем взламывать устройства пользователей. 

Собственный запрет устанавливать TikTok на казённые устройства уже ввели власти 19 штатов, а правительство Индианы подало в суд два иска, касающиеся обеспечения безопасности в приложении и защиты детей от неправомерной информации. 


БРЕНДАН КАРР: На мой взгляд, это по сути является признанием того факта, что данное приложение представляет особенную угрозу — ведь этот запрет затрагивает не все соцсети, а исключительно TikTok. 


АНДРЕА ФУДЖИ, корреспондент ABC News: Представители TikTok заявили, что после взлома личных данных журналистов компания улучшила свои протоколы безопасности, однако такое заявление наших законотворцев едва ли обнадёжит. 

Дата выхода в эфир 23 декабря 2022 года. 


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