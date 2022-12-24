 

Бузовой влепили смачную оплеуху на публике: Оля, тебе это не по плечу

24.12.2022, 18:40, Разное
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Очередной выпуск шоу “Фактор BY” подарил зрителям яркий эпизод с конфликтом Ольги Бузовой и Сергея Соседова.

Музыкальный критик выразил мнение о том, что певица не должна находиться в составе жюри и судить участников. Соседов убежден, что на эту роль необходимо выбирать преподавателей и специалистов, которые разбираются в музыкальном искусстве.

“Здесь должны говорить профессионалы — педагоги по вокалу, композиторы, а не просто кто-то… Оля, тебе не по плечу оценивать такое выступление. У тебя нет таких знаний. Я не могу, когда начинают говорить ерунду!” — резко обратился к Ольге Соседов.

Бузова отметила, критик прервал ее, не позволив высказаться о выступление конкурсантов. “Вы своим хамством меня перебили”, — возмущенно ответила певица Сергею Васильевичу.

Слова Бузовой еще сильнее раззадорили Соседова, из-за чего его риторика стала острее. “Я еще и хам — вы посмотрите на нее… Это просто смешно! Я не хочу работать с ней, она пиарит только своих — за бабки”, — заявил деятель.

Напомним, ранее стало известно о том, что Ольга Бузова порадовала себя роскошной квартирой. При этом в стенах нового жилища ей придется снова посыпаться одной. В личной жизни певицы до сих пор господствует черная полоса.


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