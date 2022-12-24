Мнение: «Зима недовольства», британские «пункты несокрушимости» и заработки бывших премьеров

1. 2022 стал очередным тяжёлым годом и Великобритании, и для всей Европы. Эпидемия ковида закончилась, но британская экономика валится, а британский народ беднеет. 7 из 10 британцев (67%) беспокоятся о том, смогут ли позволить себе рождественский ужин из-за резкого роста стоимости жизни (согласно опросу международной благотворительной организацией «Армия спасения», ссылка). Поскольку остатки свободы слова в Британии ещё есть, люди жалуются, а местные СМИ называют нынешнюю зиму «зимой недовольства» (ссылка):



Британию продолжает накрывать “зима недовольства”. Из-за очередных забастовок железнодорожников больше 20% всех рейсов поездов были отменены. Кабинет Риши Сунака призывает британцев работать из дома, лишний раз не посещать офис – и заодно экономить электричество с газом.

Сфера торговли, обычно активная в преддверии Рождества, переживает настоящую депрессию — число посетителей рухнуло на 10-30%. Патовая ситуация складывается и в госпиталях, где к бастующим медсёстрам скоро присоединятся и врачи — что фактически парализует медицинскую систему Британии. В отчаянии Сунак поручил солдатам заменить собой медперсонал, таможенников и пограничников, которые также бастуют.

Это уже вызвало негодование армейского руководства. В британском генштабе заявили, что у армии есть более серьёзные задачи, чем помогать Даунинг Стрит пережить политический кризис. На военных тут же набросились консервативные депутаты — обвиняя их в инсубординации.

В британской армии многие недовольны тем, что Сунак отказался повышать военные расходы. И наверняка надеются, что если сейчас профсоюзы смогут уломать правительство повысить социальные расходы, то затем можно будет добиться и роста затрат на оборонку. Поэтому их симпатии скорее на стороне бастующих.

Пока профсоюзы активно раскачивают лодку, дела в британской экономике становятся совсем аховыми. Последние прогнозы говорят о том, что к 2024 году 43% всех британских семей — и 50% семей с детьми — будут иметь доходы ниже прожиточного минимума. Экономический кризис уже привёл к самым масштабным социальным волнениям за 40 лет, но всё ещё впереди — ведь рецессия по прогнозам будет продолжаться ещё минимум полтора года.

2. Британцы замерзают своих домах и вынуждены искать, где бы согреться (ссылка):



Washington Post: в британских городах есть свои «пункты несокрушимости», куда люди ходят греться из-за неподъемных счетов за газ и электроэнергию. Они располагаются в церквях, театрах, библиотеках и других общественных местах.

Ежемесячный счет за электроэнергию в среднем составляет около 260 долларов – вдвое выше, чем год назад. Ожидается, что этот показатель еще больше возрастет в апреле, когда закончатся некоторые субсидии.

Настоятель одной из церквей города Бернли рассказал, что у него стало вдвое больше прихожан из-за того, что люди мерзнут у себя дома. В церкви они пьют горячий чай, а недавно для них организовали горячий душ и услуги прачечной.

3. К вопросу о том, почему британские и европейские политики проявляют столь решительную покорность американцам (ссылка):

У нас часто спрашивают, почему в демократических странах лидеры не держатся за власть, а спокойно её сдают.

Наш корреспондент поговорил об этом с Борей, г. Лондон, 58 лет:

— Когда я был простым премьер-министром Британии, я зарабатывал всего 155 тысяч фунтов в год. После того, как меня со скандалом попёрли — я получил 280 тысяч фунтов за одну речь перед банкирами из Centerview в Нью-Йорке. Потом я получил 261 тысячу фунтов от издательства в Индии, а потом 215 тысяч фунтов от «Независимого телевидения» за речь в Лиссабоне. Ещё я выступил на 276 тысяч фунтов перед страховщиками в США, а лорд Бэмфорд просто подарил мне 40 тысяч фунтов — в общем, я худо-бедно нарубил более миллиона фунтов за два месяца после отставки, и за год надеюсь выйти на пять миллионов.

— Феноменально!

— Ничуть. Джайлз Эдвардс в своей книге «Бывшие» об отставных президентах и премьерах пишет: «Бывшим лидерам предлагают все что угодно и по самым экстравагантным расценкам – и они свободны от какой-либо ответственности». Просто надо быть послушными мальчиками и девочками и играть по правилам.

— Но ведь вас попёрли со скандалом.

— Ха-ха-ха. Это часть правил. Быть клоуном за такие деньги я согласен.

— Хорошо. А если не соблюдать правила и не быть послушным мальчиком?

— Тогда тебя после отставки — если ты до неё вообще доживёшь — не пригласят читать речь за триста тысяч перед американскими страховщиками, и независимое (хахаха) телевидение Португалии не заплатит тебе двести тысяч за выступление, и лорд не подарит тебе сорок тысяч на карманные расходы, и тебя не возьмут вице-президентом консалтинговой фирмы, через которую кормятся такие как мы. В лучшем случае тебя оставят бедным и забытым, в плохом — начнут упорно пинать в сторону тюрьмы, как старину Трампа, а в худшем… нет, об этом лучше не думать.