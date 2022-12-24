Акцио, книги: что почитать повзрослевшим фанатам “Гарри Поттера”

“Шолох. Академия Буря”, Антонина Крейн

Третья книга из цикла “Шолох” является самостоятельным романом. С предыдущими двумя томами “Академию Бури” связывает лишь общая магическая реальность, населенная волшебниками, духами и простыми людьми. Новые читатели легко погрузятся в эту вселенную, а те, кто в курсе дел Шолоха, получат несколько приветов из предыдущих историй.

Главная героиня, Ладислава Найт, оставив карьеру военной, отправляется на отдаленный остров Этерны в магическую Академию Бурю. Там она знакомится с харизматичным сыщиком Берти Голден-Халла и оказывается вовлеченной в расследование.

“Пандора”, Сьюзен Стокс-Чепмен

Роман, вдохновленный легендой о Пандоре, которая выпустила из ящика болезни и страдания, сохранив на дне одну только надежду. Греческая мифология, атмосфера Англии конца XVIII века и дух приключений переплелись в дебюте Сьюзен Стокс-Чепмен.

Главная героиня Дора Блейк живет в лавке древностей своей семьи и с детства разбирается в антиквариате. Однако магазинчиком заправляет дядя девушки, который считает, что та ни на что не способна, и мечтает избавиться от племянницы. С его подачи в лавке появляется загадочная ваза, которая быстро становится предметом интереса многих людей. Дора же видит в пифосе шанс вернуть магазину былую славу. Сможет ли девушка разгадать тайну, скрываемую в этом сосуде, и чем готова пожертвовать радио своей мечты?

“Черная призма”, Брент Уикс

Эпическое фэнтези из культовой во многих странах серии “Светоносец”. Главный герой Гэвин Гайл — маг и император, знает, что ему осталось жить пять лет. Он бросает вызов государственной религии, пытается закончить затянувшуюся войну, сталкивается с коррумпированными чиновниками. Но репутация его неоднозначна: для одних он герой, для других отступник.

Устройство магической системы продумано автором очень тщательно, среди уникальных особенностей персонажей этой вселенной — превращение обычного света в осязаемое вещество.

“Опиумная война”, Ребекка Куанг

Сирота Рин живет с опекунами-наркоторговцами, которые хотят выдать ее замуж с выгодой для своего незаконного бизнеса. Но девочка неожиданно сдает экзамен в престижную военную академию и вырывается из рабства своих приемных родителей. Аристократичные ученики академии относятся к бедной простушке Рин с высокомерием, героине приходится преодолевать себя и духовно развиваться, чтобы найти свое место. Однажды она с удивлением обнаруживает, что обладает невероятными шаманскими способностями.

Американка китайского происхождения Ребекка Куанг опиралась на историю и мифологию Японии и Китая, чтобы создать этот многослойный и яркий роман. Книга была восторженно принята критиками в 2018 году и получила несколько премий.

“Практическая магия”, Элис Хоффман

Сестры-сироты Салли и Джиллиан переезжают в дом к своим тетушкам, которых все в округе считают колдуньями. Они и правда умеют варить приворотное зелье, чем постоянно привлекают к себе несчастных влюбленных дурех. Салли и Джиллиан хотят поскорее покинуть этот мрачный дом с летучими мышами, но от себя не убежишь. Наследственная колдовская натура может проявиться в любой точке мира и в любой момент. Даже самый неподходящий.

Магический роман о любви, родственных связях и повседневном волшебстве лег в основу популярного одноименного фильма.

“Пропавшие в лесах Нетландии”, Эйдан Томас

Восемнадцатилетняя Венди живет с постоянным чувством вины, потому что несколько лет назад два ее брата потерялись в лесу. Сама девочка тогда спаслась, но не смогла ничего вспомнить по возвращению домой. После того как в городе снова пропадают дети, Венди встречает парня, похожего на сказочного персонажа Питера Пена. Он просит девушку спасти потерявшихся. Грань между волшебством и реальностью стирается, и начинается путешествие Венди в сказочный лес собственных страхов.

Переосмысление знаменитой сказки с точки зрения детских травм и проживания горя проникнуто печальной психологичностью.