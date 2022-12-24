 

Пассажирам электричек в Москве и Подмосковье вручат лопаты для расчистки снега

24.12.2022, 17:33, Разное
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Ввиду тяжёлых погодных условий в Москве и Подмосковье (18 декабря 2022 года был поставлен рекорд по объему выпавших осадков за всё время наблюдений) и нехватки трудовых ресурсов для реагирования на климатические вызовы, руководство Московской железной дороги решило вручить лопаты пассажирам и привлечь их к уборке снега.

Начиная с 23 декабря, пассажиров просят заблаговременно прибывать на свою станцию, в МЖД рекомендуют это сделать не менее чем за час до отправления электрички. Затем их ждёт медосмотр у дежурного врача и инструктаж по безопасности у старшего дворника, вручение спецодежды (оранжевого жилета) и инструмента (ломов, скребков, лопат). Непосредственно на уборку снега и наледи останется не менее 10 минут.

За каждые 100 м² очищенной площади пассажирам будут начислять 10 бонусных километров в виде талонов. Талоны следует предъявлять при покупке билета, ими может быть оплачено до 25% стоимости билета.

В будущем чиновники обещают предусмотреть повышаюшие коэффициенты в случае тяжелых погодных условий – большого объёма выпавшего снега, работе при температуре ниже -15 градусов.

– Среднестатистический пассажир электрички, если он не ленивый и с неплохим здоровьем, сможет не только бесплатно ездить зимой на электричках, но и накопить баллы на проезд в межсезонье, – обещают в МЖД.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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