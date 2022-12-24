Против Киева работает время и не только — 19FortyFive о факторах, осложняющих получение помощи США

Далеко не все американские политики согласны постоянно спонсировать Киев деньгами и оружием — кто-то и вовсе поднимает вопрос о том, как проследить, чтобы эта помощь не растрачивалась и не разворовывалась, пишет 19FortyFive. Против Киева работает и время, ведь прежде, чем использовать американскую технику, нужно научиться на ней работать.



AP

Приехав в США, президент Украины просил Вашингтон поставить Киеву новые вооружения, и среди них были не только комплексы Patriot, пишет на сайте 19FortyFive офицер Вооружённых сил США в отставке Брент Иствуд. Также в «списке подарков на Рождество» боеприпасы для гаубиц и снаряды для реактивной системы залпового огня HIMARS, обычные артиллерийские орудия, истребители F-16, системы NASAMS, боевые беспилотники.

Но чтобы овладеть навыками работы со сложной военной техникой, нужно время на обучение. И как раз время работает против Зеленского, пишет автор статьи. Чем сложнее система, тем больше времени требуется, чтобы научиться на ней работать. Обучение нужно для всего: от самолётов F-16 до зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Ещё одна проблема — деньги. Основная часть расходов ложится на США: американцы уже потратили или пообещали украинцам не менее $100 млрд. И не все этому рады: звучат призывы ввести некий механизм надзора, чтобы исключить возможность растраты, мошенничества и злоупотребления переданным Украине оружием и деньгами. Особенно это касается будущего восстановления Украины, на которое потребуются огромные средства — до $1 трлн. Чтобы они не ушли не по назначению, предлагается создать специальную инспекцию.

Кроме того, республиканцы не в восторге от бесконечной поддержки Украины, а ведь именно они в январе станут управлять нижней палатой американского конгресса. Они считают, что деньги лучше потратить на то, чтобы разрешить миграционный кризис на собственной южной границе. Некоторые республиканцы в палате представителей уже с весны голосуют против законопроектов о финансировании Украины. В ноябре газета The Wall Street Journal провела опрос, который показал, что 48% избирателей-республиканцев считают, что США делают «слишком много», чтобы помочь Украине.

Ещё одна проблема заключается в том, что у самих США заканчиваются запасы оружия, а это может подорвать их возможность дать ответ на войну в Восточной Азии против Китая, если она вспыхнет. Например, Штатам уже не хватает пусковых установок HIMARS, противотанковых ракет Javelin, зенитных ракет Stinger, гаубиц M-777 и 155-миллиметровых гаубичных снарядов. А Украина запрашивает дополнительные поставки этих видов вооружений.

Зеленский обращается с этими просьбами к конгрессу, но автор статьи в 19FortyFive отмечает, что, возможно, ему было бы лучше действовать в кулуарах и говорить напрямую с президентом Джо Байденом — его самым большим сторонником.