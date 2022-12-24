 

Мнение: Печь трагедии

24.12.2022, 17:21, Разное
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В Кемерово сгорел приют для бездомных. По предварительной информации погибли 20 человек.

Приют был организован в двухэтажном деревянном доме с печным отоплением. По информации правительство Кемеровской области пожар произошел из-за нарушений «правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления».

По информации того же правительства приют работал нелегально. При этом работал три года.

В этой новости все чудовищно. И двадцать погибших. И то, что нелегальный приют работал три года и никто, получается, знать не знал, что в доме работал приют.   И то, что пожар произошел из-за неисправной печи, и выходит, что никому не было дела до этой печи, никто не проверял исправность печного отопления?

Потому что это серые будни провинциального города с полумиллионным населением? Потому что деревянные дома с печным отоплением для столицы Кузбасса –  буднично-привычны?

Фотография с места пожара отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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