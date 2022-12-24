Смузи со шпинатом и голодание: В чем секрет стройности принцессы Дианы, Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Девушки из высшего общества всегда должны быть на высоте, а внешний вид является одним из главных факторов в этом вопросе. Именно поэтому принцесса Диана, Кейт Миддлтон и Меган Маркл всегда выглядели безупречно.

Виндзорские принцессы всегда были стройными и подтянутыми. Все жены принцев внимательно следят за собой и держат в форме. Кейт Миддлтон в одном из интервью признавалась, что сидела на безуглеводной диете накануне свадьбы. Она употребляла в пищу только белковую еду, сыр и овощи. Так она сбросила целых 5 кг за две недели. Однако такая диета небезопасна, и постоянно на ней сидеть нельзя. Миддлтон предпочитает больше заниматься спортом, а в каждый прием пищи добавляет зеленые овощи.

Принцесса Диана тоже была грациозной и стройной. Однако по слухам, у Дианы была булимия. Она постоянно худела и сидела на всяческих диетах. С болезнью принцесса справилась, когда начала регулярно заниматься аэробикой. Это отвлекло ее от пагубной зависимости. Также раз в неделю она устраивала разгрузочный день.

Меган Маркл смогла похудеть благодаря интервальному голоданию по схеме 16/8. В день она ела на протяжении 8 часов, и потом 16 часов, включая ночь, не ела. Также каждый день она обязательно пила зеленый смузи, в который добавляет шпинат, сельдерей, киви, куркуму и корицу.